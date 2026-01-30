朝ドラ『ばけばけ』出演の円井わん、ギャップ全開 映画『ヒグマ!!』“最強ヒロイン”アクショントレーニング映像解禁
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で、ヒロインの幼なじみ・野津サワ役を演じ注目を集めている円井わん。現在公開中の映画『ヒグマ!!』では、並外れた戦闘能力を持つヒロイン役に挑み、新境地を見せている。
【動画】若林 対 闇バイトメンバーのバトルシーン本編映像
『ヒグマ!!』は、鈴木福が主演、内藤瑛亮が監督を務めるサバイバルスリラー。18歳の小山内（鈴木）は、大学合格の通知を受け取ったその日に、特殊詐欺被害に遭い多額の借金を抱えた父親を亡くす。進学を断念し、生活のために手を染めたのは、父を追い詰めた“闇バイト”だった。やがて小山内は、拉致工作という高額報酬の仕事に参加するが、いつの間にか「殺害・遺棄」まで含まれた危険な任務へと巻き込まれていく。
やがて、たどり着いたのは、人の気配が消えた山奥。そこで待ち受けていたのは、ヒグマという“自然の脅威”だった。人間社会の闇と制御不能な自然の恐怖が交錯する中、極限状態に追い込まれた人間の本性が浮き彫りになっていく。
円井が演じるのは、闇バイトによる拉致工作のターゲットとなる若林桜子。このたび、若林が闇バイトのメンバーたちに追い詰められる本編映像が解禁された。指示役から送られた位置情報をもとに、小山内たちは裏路地へと若林を追い詰めていく。緊迫した睨み合いの末、84番（上村侑）と75番（住川龍珠）が奇襲を仕掛けるが、若林は人並み外れた戦闘能力で応戦。1対2の激しい近接戦が繰り広げられ、小山内は目の前で起きる想定外の展開に動揺を隠せない。
戦い慣れた風格すら漂わせる若林と、必死に闇バイトのミッションを果たそうとする小山内。2人の出会いは物語にどのような影響を与えるのか、重要な局面の一つだ。
円井は、今回がアクション初挑戦。解禁された映像では、クランクイン前に挑んだアクショントレーニング映像もあわせて見ることができる。パンチの基礎トレーニングを経て、実際のシーンに合わせた“型”の応用トレーニングになると、複雑な動きを体現できているのか不安げな素振りを見せながらも実践練習に励む様子にカメラが密着している。
