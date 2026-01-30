ZIPANG OPERAが、1月31日(土) 0時にデジタルシングル「Kick It Down」を配信リリースすることが発表された。さらに、あわせてジャケット写真も公開となった。

本楽曲は、本日30日に初演を迎えた佐藤流司が脚本・演出を務める舞台『二十五億秒トリップ』のテーマソングとして制作。作詞も佐藤が手掛け、“壁を蹴破り、常識を超えて新しい世界へ飛び込む挑戦”をテーマに、恐れを捨てて突き進む、力強いメッセージを込めた一曲となっている。

星の彼方から現れる“ダークなスター”が、途中下車できないスピードで聴く者を別次元へと誘う、そんなスリリングな世界観を描写し、サウンド面では、タイトルを象徴するように疾走感あふれるロックと重厚なビートを軸に、和楽器のエッセンスや宇宙的なサウンドを融合。現実と非現実の境界を越え、圧倒的なスピード感と高揚感で駆け抜けるトラックが、楽曲のテーマを鮮烈に描き出している。邪魔するものを蹴散らし、限界を突破して進む姿勢は、聴く者に「挑戦する勇気」と「未来への加速」を感じさせる、究極のアドレナリン・チューンに仕上がっている。

その世界観は、ジャケット写真にも反映されており、楽曲のスピード感や壁を蹴破っていく力強さを稲妻の衝撃によって表している。闇を切り裂くように走る稲妻のモチーフは、常識や限界を打ち破り、新たなステージへと踏み出すZIPANG OPERAの姿勢そのものを象徴している。

舞台作品と音楽が強く結びついた本作「Kick It Down」は、ZIPANG OPERAの表現力と挑戦心を改めて提示する一曲。聴く者の感情を一気に加速させ、次なる一歩を踏み出す衝動を呼び覚ます作品として、2026年の幕開けを彩る作品にぜひ注目してほしい。

「Kick It Down」

2026年1月31日(土) リリース

https://lnk.to/zo_kid ■ダウンロード購入キャンペーン

「Kick It Down」を、対象ストアにてご購入され、ご応募いただいた方全員に、“ジャケット絵柄ステッカー”をプレゼント

▼対象ストア：iTunes Store/Amazon Music/レコチョク

▼特典内容：“ジャケット絵柄ステッカー”(抽選で20名様には直筆サイン入り)

▼応募期間：1月31日(土)〜2月15日(日) 23:59まで ■楽曲シェアキャンペーン

「Kick It Down」を、対象ストアにて再生し、XまたはInstagramでシェアしていただいた方全員に、“待ち受け画像”をプレゼント

▼対象ストア：Apple Music/Spotify/LINE MUSIC/Amazon Music/YouTube Music

▼特典内容：”待ち受け画像”

▼応募期間：1月31日(土)〜2月15日(日) 23:59まで ※応募方法等の詳細は以下URLをご確認ください。

https://ldhrecords.jp/?p=17427