ZIPANG OPERA、佐藤流司が脚本・演出を務める舞台『二十五億秒トリップ』テーマソング「Kick It Down」配信リリース
ZIPANG OPERAが、1月31日(土) 0時にデジタルシングル「Kick It Down」を配信リリースすることが発表された。さらに、あわせてジャケット写真も公開となった。
本楽曲は、本日30日に初演を迎えた佐藤流司が脚本・演出を務める舞台『二十五億秒トリップ』のテーマソングとして制作。作詞も佐藤が手掛け、“壁を蹴破り、常識を超えて新しい世界へ飛び込む挑戦”をテーマに、恐れを捨てて突き進む、力強いメッセージを込めた一曲となっている。
星の彼方から現れる“ダークなスター”が、途中下車できないスピードで聴く者を別次元へと誘う、そんなスリリングな世界観を描写し、サウンド面では、タイトルを象徴するように疾走感あふれるロックと重厚なビートを軸に、和楽器のエッセンスや宇宙的なサウンドを融合。現実と非現実の境界を越え、圧倒的なスピード感と高揚感で駆け抜けるトラックが、楽曲のテーマを鮮烈に描き出している。邪魔するものを蹴散らし、限界を突破して進む姿勢は、聴く者に「挑戦する勇気」と「未来への加速」を感じさせる、究極のアドレナリン・チューンに仕上がっている。
その世界観は、ジャケット写真にも反映されており、楽曲のスピード感や壁を蹴破っていく力強さを稲妻の衝撃によって表している。闇を切り裂くように走る稲妻のモチーフは、常識や限界を打ち破り、新たなステージへと踏み出すZIPANG OPERAの姿勢そのものを象徴している。
舞台作品と音楽が強く結びついた本作「Kick It Down」は、ZIPANG OPERAの表現力と挑戦心を改めて提示する一曲。聴く者の感情を一気に加速させ、次なる一歩を踏み出す衝動を呼び覚ます作品として、2026年の幕開けを彩る作品にぜひ注目してほしい。
「Kick It Down」
2026年1月31日(土) リリース
https://lnk.to/zo_kid
■ダウンロード購入キャンペーン
「Kick It Down」を、対象ストアにてご購入され、ご応募いただいた方全員に、“ジャケット絵柄ステッカー”をプレゼント
▼対象ストア：iTunes Store/Amazon Music/レコチョク
▼特典内容：“ジャケット絵柄ステッカー”(抽選で20名様には直筆サイン入り)
▼応募期間：1月31日(土)〜2月15日(日) 23:59まで
■楽曲シェアキャンペーン
「Kick It Down」を、対象ストアにて再生し、XまたはInstagramでシェアしていただいた方全員に、“待ち受け画像”をプレゼント
▼対象ストア：Apple Music/Spotify/LINE MUSIC/Amazon Music/YouTube Music
▼特典内容：”待ち受け画像”
▼応募期間：1月31日(土)〜2月15日(日) 23:59まで
※応募方法等の詳細は以下URLをご確認ください。
https://ldhrecords.jp/?p=17427
『二十五億秒トリップ』
【日程】2026年1月30日（金）〜2月8日（日）
【会場】天王洲 銀河劇場
【脚本・演出】佐藤流司
【出演】
早乙女友貴
田村 心 福井巴也 京典和玖 定本楓馬 小坂涼太郎
郄木 俊 うえきやサトシ
松田 凌
佐藤流司
川島弘之 熊本敬介 佐伯 啓 佐藤 丈 高岩芯泰 西村功我 藤井惇成 藤原儀耀 森 悠人 大橋美優 鈴木彩海
【チケット】
11,000円（全席指定/税込）
※未就学児入場不可
・⼀般発売
URL：https://eplus.jp/25okubyo-trip/
【公式サイト】
https://25okubyo-trip.com