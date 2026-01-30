株式会社スターダストプロモーションと株式会社バンダイナムコミュージックライブがタッグを組み、2026年のデビューを目指すガールズグループのオーディション「HAJIMARE Project」。

昨年5月のオーディション候補者募集からはじまり、本オーディションの模様を追いかけたYouTube番組『HAJIMARE Project 〜自分を推して、はじまれ未来。〜』の最終話の配信まで、おおよそ9か月をかけたプロジェクトのデビューメンバーがついに発表された。

グループ名は「RE-GE（リージェ）」。グループ名には“「HAJIMARE」の先にある、キラキラした未来をつかむ世代（GENERATION）へ。”という願いが込められており、グループロゴも新しい扉を開いて進んでいこうというイメージとなっている。メンバーは白石るり、禾本珠彩、花井心桜、高月凛々、田崎杏夏、森瀬こころ、瑞川蒼依、桧山ゆうみ、那須ほほみの9名。

そして新規撮り下ろしのアーティスト写真も早速公開となった。グループとして初めて衣装に袖を通したメンバーのフレッシュな表情と、個性の見えるヘアメイクやスタイリングが本人たちの透明感を際立たせ、清涼感あふれる写真となっている。

また、RE-GEのお披露目フリーライブとして＜RE-GEデビューフリーライブ〜HAJIMARE GENERATION〜＞の開催も決定している。2月15日(日)16時に東京・東急歌舞伎町タワーステージにて行われる予定だ。RE-GEとしての初めてのステージとなるので、お見逃しなく。

そして、オーディションテーマソングでもあり、最終審査の課題曲でもある「きっと、いまが青春。」がRE-GEとして歌唱する初めての楽曲として1月31日(土)に各種音楽配信サービスにて配信開始予定だ。楽曲は「=LOVE」など様々なグループ・アーティストに楽曲提供を行う塚田耕平が作詞・作曲・編曲を担当している。さらに、レコーディングの模様を収めたOfficial Recording VideoもYouTubeにて公開される予定だ。グループ初のレコーディングやアー写撮影風景で構成されたビデオとなるため、こちらも見逃せない内容となっている。

STAR PLANETを中心に多数のアイドルグループを擁するスターダストプロモーションと、『ラブライブ！』シリーズ、『アイドルマスター』シリーズ、『アイドリッシュセブン』などの大型IPやアニメ楽曲プロデュースに強みを持つバンダイナムコミュージックライブによる異色のコラボレーションから誕生したガールズグループ・RE-GE。今後の動向に注目だ。

▲白石るり

▲禾本珠彩

▲花井心桜

▲高月凛々

▲田崎杏夏

▲森瀬こころ

▲瑞川蒼依

▲桧山ゆうみ

▲那須ほほみ

＜RE-GEデビューフリーライブ〜HAJIMARE GENERATION〜＞

開場：15時30分

開演：16時00分

場所：東京・東急歌舞伎町タワーステージ