竹内アンナが、2026年2月18日リリースする配信シングル「adabana midnight」が1月31日放送のJ-WAVE(81.3FM)「BLUE IN GREEN」にて初オンエアされることを発表した。

本作は、曖昧な関係に揺れる切ない想いを、都会的で洗練されたビートに乗せて描いた楽曲だという。サウンドプロデュースは、前作に続きESME MORIが担当しており、“徒花＝咲いても実を結ばない花”をモチーフにしたダンスサウンドが特徴的な作品に仕上がっているとのこと。なお現在竹内アンナは、同番組内コーナー「Jeep FINDING CAMP」の1月度マンスリーアーティストを担当しており、番組を通して新曲の世界観がいち早く届けられる。

2月1日より、InstagramおよびTikTokにて楽曲の先行音源配信もスタートするので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜弾き語り TOUR 2026 atELIER -アトリエ-＞ 2026年2月20日（金）名古屋 / 大須演芸場（19:00開演）

2026年2月21日（土）京都 / 京都文化博物館別館ホール（17:30開演）

2026年2月23日（月・祝）東京 / 自由学園明日館 講堂（昼14:00開演 / 夜17:00開演） ▼チケット一般発売中

ぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=I3190024

ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=365786

e+：https://eplus.jp/sf/word/0000089901

※未就学児入場不可

◾️＜弾き語り TOUR 2026 atELIER cafe -アトリエ カフェ-＞ 2026年

4月03日（金）高知 / 蛸蔵 (19:00開演)

4月04日（土）高松 / 四国村 (14:00開演)

4月11日（土）札幌 / musicahall café (13:00開演)

4月12日（日）旭川 / machibar (16:00開演)

4月19日（日）心斎橋 / JANUS (16:00開演)

5月09日（土）新潟 / GIOIA MIA (16:00開演)

5月10日（日）金沢 / 白鷺美術 (16:00開演)

5月16日（土）仙台 / 誰も知らない劇場 (16:00開演)

5月23日（土）松江 / MUSIC BAR Birthday (16:00開演)

5月24日（日）岡山 / 城下公会堂 in KOTYAE(17:30開演)

5月30日（土）福岡 / LIV LABO (16:00開演)

6月06日（土）静岡 / LIFE TIME (16:00開演)

6月14日（日）新横浜 / NEW SIDE BEACH!! (16:00開演) ▼チケット：SNS先行発売中（〜2/1 23:59）

https://www.sma-ticket.jp/artist/takeuchianna

◾️＜J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組＞ 2026年3月8日（日）東京・両国国技館

開場 12:30／開演 14:00

https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2026/