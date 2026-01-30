iri、デビュー10周年を記念したZeppツアー開催決定
iriが、10周年イヤーとなる2026年にZeppツアーを開催することを発表した。
＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞（読み：イリ テンス アニバーサリー ライブ ドット）と題されたツアーは、初日となる6月7日の東京・Zepp Hanedaを皮切りに、ツアーファイナルとなる7月3日の神奈川・KT Zepp Yokohamaまで、全6会場にて行われる。
本日21時からiriのオフィシャルメンバーサイト「Wavy Club」でのチケット先行受付が実施となるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞
2026年
6月7日（金）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
OPEN 17:00/ START 18:00
問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
6月12日（金）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424
6月14日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00/ START 18:00
清水音泉 06-6357-3666
6月19日（金）
Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月28日（金）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 17:00/ START 18:00
問い合わせ：WESS info@wess.co.jp
7月3日（金）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
〇チケット
料金：前売り
1Fスタンディング \7,500（税込）＋D代
2F指定席：\8,500（税込）＋D代
席種：1Fスタンディング※整理番号付き／2F指定席
▼オフィシャルメンバーズサイト「Wavy Club」チケット先行
詳細・申し込み：https://iri-fc.com/
受付期間：1月30日（金）21:00〜2月8日（日）23:59
※当落発表：2月11日（水）12:00
※入金期間：2月11日（水）12:00〜2月14日（土）21:00
・電子チケットのみのお取り扱いとなります
・枚数制限一人4枚
・チケット分配可能
・入場整理番号付き
・入場時ドリンク代別途必要
・営利目的の転売禁止
・未就学児入場不可
一般発売日：4月4日（土）
