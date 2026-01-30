iriが、10周年イヤーとなる2026年にZeppツアーを開催することを発表した。

＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞（読み：イリ テンス アニバーサリー ライブ ドット）と題されたツアーは、初日となる6月7日の東京・Zepp Hanedaを皮切りに、ツアーファイナルとなる7月3日の神奈川・KT Zepp Yokohamaまで、全6会場にて行われる。

本日21時からiriのオフィシャルメンバーサイト「Wavy Club」でのチケット先行受付が実施となるので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞

2026年
6月7日（金）東京・Zepp Haneda (TOKYO)
OPEN 17:00/ START 18:00
問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

6月12日（金）福岡・Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：キョードー西日本　0570-09-2424

6月14日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00/ START 18:00
清水音泉　06-6357-3666

6月19日（金）
Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：サンデーフォークプロモーション　052-320-9100

6月28日（金）北海道・Zepp Sapporo
OPEN 17:00/ START 18:00
問い合わせ：WESS　info@wess.co.jp

7月3日（金）神奈川・KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション　03-3499-6669

〇チケット
料金：前売り
1Fスタンディング \7,500（税込）＋D代
2F指定席：\8,500（税込）＋D代
席種：1Fスタンディング※整理番号付き／2F指定席

▼オフィシャルメンバーズサイト「Wavy Club」チケット先行
詳細・申し込み：https://iri-fc.com/
受付期間：1月30日（金）21:00〜2月8日（日）23:59　
※当落発表：2月11日（水）12:00
※入金期間：2月11日（水）12:00〜2月14日（土）21:00

・電子チケットのみのお取り扱いとなります　
・枚数制限一人4枚
・チケット分配可能　
・入場整理番号付き
・入場時ドリンク代別途必要
・営利目的の転売禁止
・未就学児入場不可

一般発売日：4月4日（土）

