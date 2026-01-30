iriが、10周年イヤーとなる2026年にZeppツアーを開催することを発表した。

＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞（読み：イリ テンス アニバーサリー ライブ ドット）と題されたツアーは、初日となる6月7日の東京・Zepp Hanedaを皮切りに、ツアーファイナルとなる7月3日の神奈川・KT Zepp Yokohamaまで、全6会場にて行われる。

本日21時からiriのオフィシャルメンバーサイト「Wavy Club」でのチケット先行受付が実施となるので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜iri 10th Anniversary LIVE “DoT”＞ 2026年

6月7日（金）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

OPEN 17:00/ START 18:00

問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 6月12日（金）福岡・Zepp Fukuoka

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424 6月14日（金）大阪・Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00/ START 18:00

清水音泉 06-6357-3666 6月19日（金）

Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 6月28日（金）北海道・Zepp Sapporo

OPEN 17:00/ START 18:00

問い合わせ：WESS info@wess.co.jp 7月3日（金）神奈川・KT Zepp Yokohama

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 〇チケット

料金：前売り

1Fスタンディング \7,500（税込）＋D代

2F指定席：\8,500（税込）＋D代

席種：1Fスタンディング※整理番号付き／2F指定席 ▼オフィシャルメンバーズサイト「Wavy Club」チケット先行

詳細・申し込み：https://iri-fc.com/

受付期間：1月30日（金）21:00〜2月8日（日）23:59

※当落発表：2月11日（水）12:00

※入金期間：2月11日（水）12:00〜2月14日（土）21:00 ・電子チケットのみのお取り扱いとなります

・枚数制限一人4枚

・チケット分配可能

・入場整理番号付き

・入場時ドリンク代別途必要

・営利目的の転売禁止

・未就学児入場不可 一般発売日：4月4日（土）