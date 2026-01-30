サカグチアミが、本日に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて改名後初のワンマンライブ＜サカグチアミ＞を開催し、ステージ上のMCにて次作EPの制作と全国ツアーの開催をサプライズ発表した。

2026年春リリースを予定している次作は、自身初となる「全曲ラブソング縛り」のEPだという。詳細は追って発表されるので、楽しみに続報を待っていてほしい。

そして、開催が決定した全国ツアーのタイトルは＜Mitsuke I tour＞（読み：みつけあいツアー）。1月14日にリリースされた楽曲「名前」にある『あぁ見つけたい どうしようもない夜を過ごす同じひと』という歌詞の一節から名付けられたとのことで、。ツアーを通して、各地のファンと互いに“見つけ合い”たいという願いが込められている。また、春のラブソングEPにちなんで「I(愛)」を見つけるという意図も含んでいるという。

◾️＜サカグチアミ「Mitsuke I tour」＞ 2026年

5月16日（土）愛知県・名古屋CLUB UPSET（開場17:30 / 開演18:00）

5月17日（日）大阪府・梅田シャングリラ（開場17:30 / 開演18:00）

5月29日（金）宮城県・仙台LIVE HOUSE enn 2nd（開場18:30 / 開演19:00）

5月31日（日）北海道・札幌PLANT（開場17:30 / 開演18:00）

6月13日（土）広島県・広島CAVE-BE（開場17:30 / 開演18:00）

6月14日（日）福岡県・福岡INSA（開場17:30 / 開演18:00）

6月27日（土）香川県・高松DIME（開場17:30 / 開演18:00）

6月28日（日） 兵庫県・神戸VARIT.（開場17:30 / 開演18:00）

7月4日（土）東京都・SHIBUYA WWW X（開場17:15 / 開演18:00） ▼チケット料金

自由 前売￥5,000 / 当日￥5,500（税込） ▼オフィシャルファンクラブ「Cheer Ami Club」先行

受付期間：1月30日（金）21:00〜2月8日（日）23:59

受付URL：https://sma-ticket.tstar.jp/artist/sakaguchiami

◾️EP『名前』

配信：https://lnk.to/namae

特設サイト：https://www.sakaguchiami.com/2026/ ▼収録曲

1.黒蝶

2.名前

3.Life Goes On

4.歌を歌わなければ