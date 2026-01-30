Novel Core¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¡ÖFRiENDS¡×MV¸ø³«¡£¡È¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤òÉÁ¤¯
Novel Core¤¬¡¢1·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù(ÆÉ¤ß¡§¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ê¡¼ ¥Ç¥£¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ö )¤è¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖFRiENDS¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¼´¤Ë¡¢Novel Core¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡ÈPERFECTLY DEFECTiVE¡Ê´°àú¤ÊÉÔÎÉÉÊ¡Ë¡É¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÉÔÂ·¤¤¤ÇÏÄ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡È´°Á´¤Ê¼«Ê¬¡É¡£¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥ºÉÔÇ½¤Ê²»³ÚÀ¤È¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Novel Core¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ã©¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤³¤ì¤¬Novel Core¤À¡×¤È¸À¤¨¤ëÌ¾»É¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡È¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò¹ð¤²¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÆüMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖFRiENDS¡×¤Ï¡¢Novel Core¤¬ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¶¦Æ±À©ºî¼Ô¡¦JUGEM¤È¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦THE WILL RABBITS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¤ÎYuya Kumagai¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎYuki Uchimura¤é¤È¶¦¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¥µ¡¼¥Õ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥³¡¼¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢»×¤ï¤º¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È²Î¤¦³Ú¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦Æ±À©ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦JUGEM¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢Èà¤òÎå¤Þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ©ºî¤µ¤ì¡¢Ãç´Ö¤òÁÛ¤¦½ã¿è¤Ê¾×Æ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê1¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦³Ú¶Ê¤Ø¡£
¡Ö·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÈÆ±¤¸¶õ¤Î²¼¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊFRiENDS¡É¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õµ¤´¶¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¡£¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦THE WILL RABBITS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤Î¼«Á³¤Êµ÷Î¥´¶¤äÉ½¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Novel Core¤¬¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤äÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¼«¿È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖFRiENDS¡×T¥·¥ã¥Ä¤ò¼êÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¡£³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä¡È¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤¿MV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü(¿å) È¯Çä
CD : https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE
¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡§
01.Overture for PERFECTLY DEFECTiVE
02.DiRTY NASTY
03.¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)
04.¤¢¤ä¤È¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¡¼
05.¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
06.Wake Up! TOKYO
07.FRiENDS
08.Skit
09.2025.11.07 (demo)
10.HAPPY 365
11.HANERO!!!
12.C.O.R.E
13.EVER EVER GREEN
14.¥×¥é¥¤¥É
◾️¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026¡ä
¡¦2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
03-3499-6669 (·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00)
¡¦2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ PENNY LANE24
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö
050-3504-8700 (Ê¿Æü11:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
OPEN 16:00 / START 17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§GIP
GIP¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à (https://www.gip-web.co.jp/t/info)
¡¦2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå BIGCAT
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI (Âçºå)
06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
¡¦2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ UNITEDLA
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
0570-09-2424 (Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË¡§11:00¡Á15:00)
¡¦2026Ç¯6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° DIAMOND HALL
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â´Þ¤à¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¡¡¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
°ìÈÌ¡§\6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³Ø³ä¡§\5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡¡¡¡
https://eplus.jp/novelcore/
¤ºÇÂ®¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡¡¡¡
https://eplus.jp/novelcore/
¥ºÇ½ª¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://eplus.jp/novelcore/
¦°ìÈÌÈ¯Çä
3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨¹ØÆþËç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ 1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Æþ¾ì¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ßÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¦²ø²æÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤È¤´È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢½½Ê¬¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
