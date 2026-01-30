『ユイカ』が、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期EDテーマである「お姫様にはなれない」を2月9日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、“今は呆れ返る日ばかりだけど、そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”そんな気持ちを込めた、まっすぐで爽快な楽曲に仕上がっているという。ジャケットは『ユイカ』の数々の作品を手掛けているイラストレーター・佳奈が描き下ろしている。

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』は、「少年ジャンプ＋」にて連載されていた原作・春原ロビンソン、漫画・ひらけいが手掛ける漫画作品を原作とするアニメ作品で、魔王軍により囚われの身となった、王女にして国王軍第三騎士団“騎士団長”の姫と、“王国の秘密”を聞き出すため、美味しい食事や楽しい遊びなど趣向を凝らしたさまざまな“拷問”を下す拷問官の姿を描く、世界一やさしい“拷問”ファンタジーだ。

◆ ◆ ◆

◾️『ユイカ』コメント

私が音楽を始める前から読んでいた作品に、今回ED曲を担当するアーティストとして携わることができてとてもうれしいです！囚われてしまっても明るく楽しそうに日々を過ごす姫様を見て、“今は呆れ返る日ばかりだけど、そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”という気持ちを込めた歌を書こうと決めました。アニメと合わせてぜひたくさん聴いてくださるとうれしいです！

◆ ◆ ◆

また、リリースを記念した、『ユイカ』Pre-Add / Pre-Saveキャンペーンの実施も決定。Apple MusicまたはSpotifyにて「お姫様にはなれない」を事前予約すると、「デジタル待受カレンダー (2月ver)」が貰えるという内容だ。

さらに、2月8日〜2月10日、2月23日〜2月24日には、TikTok LIVEを実施。新曲についてのトークや『ユイカ』楽曲の弾き語り、そしてファンとのコラボ配信などバラエティ豊かな5日間になるという。本日より『ユイカ』と一緒にTikTok LIVEを行う参加者の募集も開始しているのでぜひチェックしてほしい。

◾️「お姫様にはなれない」

2026年2月9日（月）リリース 配信：https://yuika.lnk.to/ohimesamaPR

作詞・作曲：『ユイカ』編曲：小名川高弘

※TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期EDテーマ

◾️TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 第2期 ▼INTRODUCTION

国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。

王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。

「姫様“拷問”の時間です」

監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。

ほわほわの焼きたてトースト！

湯気がたちのぼる深夜のラーメン！

愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！

美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、 “拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？

誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！ ▼CAST

姫：白石晴香

エクス：小林親弘

トーチャー・トルチュール：伊藤 静

陽鬼：永瀬アンナ

陰鬼：井上ほの花

クロル：山根 綺

ジャイアント：茅野愛衣

マオマオちゃん：日高里菜

ルルン：中原麻衣

ギルガ：千本木彩花

バニラ・ペシュッツ：富田美憂

カナッジ：福島 潤

ジモチ：大塚芳忠

魔王：玄田哲章

サクラ・ハートロック：田村睦心 ▼STAFF

原作：春原ロビンソン・ひらけい（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：金森陽子

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：河野敏弥

サブキャラクターデザイン：滝山真哲・夏木 洋

料理・プロップデザイン：田村恭穂・有田周平・近藤明也圭・お米ぷん

美術監督・美術設定：陶山紗希

色彩設計：今野成美

編集：坂本久美子

撮影監督：鈴木麻予

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

音響効果：安藤由衣

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：PINE JAM 公式サイト：https://himesama-goumon.com/

◾️＜『ユイカ』presents「時計草」 #2＞ 【大阪公演】

会場：大阪BIGCAT

日程：2026年6月25日（木）

時間：OPEN 18:00／ START 19:00

チケット：スタンディング 6,500円(税込)＋1D

公演に関するお問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888

12:00〜17:00（土日祝休業）

https://kyodo-osaka.co.jp 【神奈川公演】

会場：KT Zepp Yokohama

日程：2026年6月27日（土）

時間：OPEN 17:00／ START 18:00

チケット：1階スタンディング・2階指定席 6,500円(税込)＋1D

公演に関するお問い合わせ：WONDER LIVE

https://wlinfo.short.gy/Yuika

平日 11:00〜19:00 ▼チケット先行抽選受付

https://w.pia.jp/t/yuika-tokeisou2/

※ゲストアーティストは後日発表予定。

◾️＜Yuika 2nd Asia Tour＞ 2026年4月18日（土）HONGKONG Kitty Woo Stadium, TungPo

OPEN 19:00 / START 20:00

2026年5月30日（土）AIPEI Zepp New Taipei

OPEN 17:00 / START 18:00

2026年5月31日（日）TAIPEI Zepp New Taipei

OPEN 14:00 / START 15:00

2026年6月5日（金）SINGAPORE The Theatre at Mediacorp

OPEN 19:00 / START 20:00

2026年6月7日（日）BANGKOK KBank SiamPic Hall

OPEN 18:00 / START 19:00

2026年6月20日（土）SEOUL Myunghwa Live Hall

OPEN 16:00 / START 17:00

◾️＜『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」＞ 会場：東京国際フォーラム ホールA

日程：2026年9月21日（月・祝）

時間：18:00 OPEN / 19:00 START

チケット：指定席 \7,700（税込） ▼チケット先行抽選受付

https://w.pia.jp/t/yuika-sanvitalia/ ▼公演に関するお問い合わせ

WONDER LIVE：https://wlinfo.short.gy/Yuika

平⽇ 11:00〜19:00