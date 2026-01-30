『ユイカ』、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期EDテーマ「お姫様にはなれない」配信決定。5日間にわたるTikTok LIVE実施決定も
『ユイカ』が、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期EDテーマである「お姫様にはなれない」を2月9日に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、“今は呆れ返る日ばかりだけど、そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”そんな気持ちを込めた、まっすぐで爽快な楽曲に仕上がっているという。ジャケットは『ユイカ』の数々の作品を手掛けているイラストレーター・佳奈が描き下ろしている。
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』は、「少年ジャンプ＋」にて連載されていた原作・春原ロビンソン、漫画・ひらけいが手掛ける漫画作品を原作とするアニメ作品で、魔王軍により囚われの身となった、王女にして国王軍第三騎士団“騎士団長”の姫と、“王国の秘密”を聞き出すため、美味しい食事や楽しい遊びなど趣向を凝らしたさまざまな“拷問”を下す拷問官の姿を描く、世界一やさしい“拷問”ファンタジーだ。
◾️『ユイカ』コメント
私が音楽を始める前から読んでいた作品に、今回ED曲を担当するアーティストとして携わることができてとてもうれしいです！囚われてしまっても明るく楽しそうに日々を過ごす姫様を見て、“今は呆れ返る日ばかりだけど、そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”という気持ちを込めた歌を書こうと決めました。アニメと合わせてぜひたくさん聴いてくださるとうれしいです！
また、リリースを記念した、『ユイカ』Pre-Add / Pre-Saveキャンペーンの実施も決定。Apple MusicまたはSpotifyにて「お姫様にはなれない」を事前予約すると、「デジタル待受カレンダー (2月ver)」が貰えるという内容だ。
さらに、2月8日〜2月10日、2月23日〜2月24日には、TikTok LIVEを実施。新曲についてのトークや『ユイカ』楽曲の弾き語り、そしてファンとのコラボ配信などバラエティ豊かな5日間になるという。本日より『ユイカ』と一緒にTikTok LIVEを行う参加者の募集も開始しているのでぜひチェックしてほしい。
◾️TikTok LIVE
日程：2月8日〜2月10日、2月23日〜2月24日
▼参加者応募フォーム
https://form.universal-music.co.jp/otr_yuika_ohimesama/page/index.html
◾️「お姫様にはなれない」
2026年2月9日（月）リリース
配信：https://yuika.lnk.to/ohimesamaPR
作詞・作曲：『ユイカ』編曲：小名川高弘
※TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期EDテーマ
◾️TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』 第2期
▼INTRODUCTION
国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。
王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。
「姫様“拷問”の時間です」
監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。
ほわほわの焼きたてトースト！
湯気がたちのぼる深夜のラーメン！
愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！
美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、 “拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？
誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！
▼CAST
姫：白石晴香
エクス：小林親弘
トーチャー・トルチュール：伊藤 静
陽鬼：永瀬アンナ
陰鬼：井上ほの花
クロル：山根 綺
ジャイアント：茅野愛衣
マオマオちゃん：日高里菜
ルルン：中原麻衣
ギルガ：千本木彩花
バニラ・ペシュッツ：富田美憂
カナッジ：福島 潤
ジモチ：大塚芳忠
魔王：玄田哲章
サクラ・ハートロック：田村睦心
▼STAFF
原作：春原ロビンソン・ひらけい（集英社 ジャンプコミックス刊）
監督：金森陽子
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：河野敏弥
サブキャラクターデザイン：滝山真哲・夏木 洋
料理・プロップデザイン：田村恭穂・有田周平・近藤明也圭・お米ぷん
美術監督・美術設定：陶山紗希
色彩設計：今野成美
編集：坂本久美子
撮影監督：鈴木麻予
音楽：横山 克
音響監督：明田川仁
音響効果：安藤由衣
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：PINE JAM
公式サイト：https://himesama-goumon.com/
◾️＜『ユイカ』presents「時計草」 #2＞
【大阪公演】
会場：大阪BIGCAT
日程：2026年6月25日（木）
時間：OPEN 18:00／ START 19:00
チケット：スタンディング 6,500円(税込)＋1D
公演に関するお問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888
12:00〜17:00（土日祝休業）
https://kyodo-osaka.co.jp
【神奈川公演】
会場：KT Zepp Yokohama
日程：2026年6月27日（土）
時間：OPEN 17:00／ START 18:00
チケット：1階スタンディング・2階指定席 6,500円(税込)＋1D
公演に関するお問い合わせ：WONDER LIVE
https://wlinfo.short.gy/Yuika
平日 11:00〜19:00
▼チケット先行抽選受付
https://w.pia.jp/t/yuika-tokeisou2/
※ゲストアーティストは後日発表予定。
◾️＜Yuika 2nd Asia Tour＞
2026年4月18日（土）HONGKONG Kitty Woo Stadium, TungPo
OPEN 19:00 / START 20:00
2026年5月30日（土）AIPEI Zepp New Taipei
OPEN 17:00 / START 18:00
2026年5月31日（日）TAIPEI Zepp New Taipei
OPEN 14:00 / START 15:00
2026年6月5日（金）SINGAPORE The Theatre at Mediacorp
OPEN 19:00 / START 20:00
2026年6月7日（日）BANGKOK KBank SiamPic Hall
OPEN 18:00 / START 19:00
2026年6月20日（土）SEOUL Myunghwa Live Hall
OPEN 16:00 / START 17:00
◾️＜『ユイカ』LIVE「Sanvitalia」＞
会場：東京国際フォーラム ホールA
日程：2026年9月21日（月・祝）
時間：18:00 OPEN / 19:00 START
チケット：指定席 \7,700（税込）
▼チケット先行抽選受付
https://w.pia.jp/t/yuika-sanvitalia/
▼公演に関するお問い合わせ
WONDER LIVE：https://wlinfo.short.gy/Yuika
平⽇ 11:00〜19:00
関連リンク
◆『ユイカ』オフィシャルサイト
◆『ユイカ』オフィシャルX
◆『ユイカ』オフィシャルInstagram
◆『ユイカ』オフィシャルYouTubeチャンネル
◆『ユイカ』オフィシャルTikTok