M！LK・山中柔太朗、故郷・栃木県足利で撮影の最新カレンダー発売決定 すべてを本人がトータルプロデュース！
M！LK・山中柔太朗の最新カレンダー『山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3』が、3月28日に発売されることが決定。あわせて、表紙カット3種が解禁された。
【別カット】『山中柔太朗カレンダー』の表紙カット2種が解禁
ドラマ『君がトクベツ』『できても、できなくても』『悪いのはあなたです』など、立て続けに話題作へ出演している山中柔太朗。現在、Amazon Prime Video『人間標本』が全世界配信中で、W主演を務めた2月13日公開の映画『純愛上等！』、WOWOW×Lemino連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』など、話題の超大作への出演も控えている。俳優として大躍進を遂げ、2025年を象徴する人物として、いまもなおその勢いは止まることを知らない。
そして、所属するダンスボーカルユニット・M!LKとしては、「イイじゃん」がTikTok音楽チャート1位を獲得し、再生数は5億回を突破。現在ではSNSでの総再生数が25億回を超え、M!LK史上最大の再生回数を日々更新し続けている。さらに、数々の音楽特番への出演を果たし、第67回 輝く！日本レコード大賞「優秀作品賞」にも選出。そしてついに、長年の夢であった『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。
自身3作目となるカレンダーは、全12ヵ月分のロケーション、衣装、コンセプトなど、すべてを本人がトータルプロデュース。撮影はすべて故郷・栃木県足利市で行われ、かつてよく使用していたサッカー場など、本人にとって思い入れのある場所で“今の彼”を撮り下ろした。特別な場所で、着たい衣装をまとい、撮りたい姿を収めた本作は、今の山中柔太朗にしか創ることのできない、唯一無二のカレンダーとなっている。
今回解禁となったのは、表紙カット豪華3種。通常版の表紙には、ピンクの世界観に包まれた山中の一瞬を捉えた、まるで海外ファッション誌を思わせるようなカットが採用された。＋KIRARI会員限定版（「山中柔太朗のモードな世界」）は、白を基調とした衣装を身にまとい、貴族を思わせる気品をたたえた佇まいでこちらを見つめる、エッジの効いたハイセンスなカットとなっている。イベント限定版は、赤のトラックジャケットにストローハットを合わせ、紫のショッピングカートにすっぽりと身を収めるアンニュイなカットだ。
今回撮影を担当したのは、これまで数多くの写真集や雑誌カバーなどを手がけてきた写真家・中村和孝。山中の端正なルックスと気品ある佇まいを丁寧に切り取っている。
そんな被写体としての美しさを1年を通して味わえるのはもちろん、本人のルーツや好きなファッション、ハイセンスな世界観、そして自己プロデュース力が随所に垣間見える、「山中柔太朗ワールド」が凝縮された1冊となっている。
さらに、特典のオリジナルフォトカードは、持ち運びしやすいスマホサイズで、絵柄は豪華3種展開。絵柄の詳細は後日公開予定だ。発売記念イベントの開催も予定されている。
『山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3』は、SDPより3月28日発売。定価2750円（税込）。
