倖田來未が、2026年全国ツアー＜Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜＞を開催することを発表した。

また合わせてチケット先行受付スケジュールが解禁され、倖田組×KK App W会員を対象とした最速抽選先行受付が、2月6日（金）15時よりスタートする。

本ツアーは、25周年アニバーサリーイヤーの締めくくりとして位置付けられており、これまでのキャリアを礎にしながらも、新たな表現と世界観を提示する内容となる予定だ。全国16公演を巡る本ツアーでは、ホールクラスならではの臨場感と、進化し続けるパフォーマンスが期待されている。

さらに、アジアに向けたアニバーサリー企画として、＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2026 〜De-CODE〜 in Hong Kong＞の開催も決定した。

3月21日、香港・アジアワールドエキスポにて行われる本公演は、日本で開催された25周年記念アリーナツアー＜De-CODE＞を軸に、25年間の音楽的軌跡を“解読（De-CODE）”する特別なステージとなる。

時代を彩ってきた楽曲群を再構築し、新たなアレンジと演出で届ける内容だ。華やかなビジュアルと圧倒的な歌唱力、ダンスパフォーマンスを融合させたステージは、単なる回顧にとどまらず、次なる未来への扉を開く一夜となる。

25周年を“到達点”ではなく“通過点”として捉え、国内外で表現の幅を広げ続ける倖田來未。全国ツアー＜Kingdom（キングダム）＞と香港公演＜De-CODE（ディコード）＞を通して、2026年もその存在感を強く印象付けていくことになりそうだ。

＜Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜＞

〈千葉〉2026年6月19日（金）千葉県文化会館 大ホール

〈埼玉〉2026年7月2日（木）大宮ソニックシティ 大ホール

〈愛知〉2026年7月18日（土）日本特殊陶業市民会館フォレストホール

〈神奈川〉2026年8月8日（土）厚木市文化会館 大ホール

〈山梨〉2026年8月11日（火・祝）YCC県民文化ホール 大ホール

〈宮城〉2026年8月15日（土）仙台サンプラザ

〈京都〉2026年8月30日（日）ロームシアター京都

〈山口〉2026年9月5日（土）KDDI維新ホール

〈広島〉2026年9月6日（日）上野学園ホール

〈静岡〉2026年9月12日（土）富士市文化会館ロゼシアター大ホール

〈栃木〉2026年9月19日（土）宇都宮市文化会館 大ホール

〈石川〉2026年9月21日（月・祝）本多の森北電ホール

〈兵庫〉2026年9月23日（水・祝）アクリエひめじ大ホール

〈群馬〉2026年9月26日（土）桐生市市民文化会館

〈大阪〉2026年10月4日（日）フェスティバルホール

〈福岡〉2026年10月25日（日）福岡サンパレスホール

※開場・開演時間は変更になる可能性があります ■倖田組×KK App W会員チケット最速抽選先行受付期間

2026年2月6日（金）15:00〜2026年2月12日（木）23:59

※倖田組×KK App W会員チケット最速先行受付は「倖田組」「KK App」の両会員にご登録されている方のみ対象となります。 ■倖田組抽選先行受付期間

2026年2月21日（土）15:00〜2026年2月25日（水）23:59

※倖田組抽選先行受付は「倖田組」にご登録されている方のみ対象となります。 ■KK App抽選先行受付期間

2026年2月21日（土）15:00〜2026年2月25日（水）23:59

※KK App抽選先行受付は「KK App」にご登録されている方のみ対象となります。

※上記以降の先行スケジュールに関しましては改めてご案内いたします。