Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介声優の三森すずこが３０日、都内で映画「白蛇：浮生〜巡りめぐる運命の赤い糸〜」（陳健喜、李佳鍇監督）の公開記念初日舞台あいさつに登壇した。

同作は２０１９年に公開されたアニメーション映画「白蛇：縁起」の５００年後の物語。白蛇の妖怪と人との許されざる愛を描く。

映画のドレスコードである赤色に染まった客席を見て、佐久間は「ドレスコードを守っていただいてありがとうございます」と感謝。前作の主人公・宣の生まれ変わりで、臨安の街で人々を治療して回る医者の青年「仙」を演じ「僕たち声優の力強い演技をいろんな人に楽しんでもらえたら」と呼びかけた。

トークセッションでは、ファンから寄せられた質問に回答。劇中で蛇の妖怪が出てくることにちなみ、「もし妖怪になるなら何になる？」と問われると「猫の妖怪。やっぱり猫ちゃんになりたい」と頭を悩ませながら答えた。

アメリカ生活を続ける三森が「夏はレギンスとタンクトップだけで歩いてる」と明かすと、興味津々。「いいなー、俺もスパッツでタンクトップで出ようかな」とうらやましそう。「寒いロケの時は、Ｓｎｏｗ Ｍａｎは楽屋でそうなってます。着替える時、うちの向井康二は楽屋でインナーのまま過ごしてます」とメンバーの裏側を披露した。