SixTONES京本大我、大ファンのアーティストとの共演に愛爆発「親と呼びたいくらい」
6人組グループ・SixTONESが30日放送されたテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9：00）に出演。京本大我が中学時代から敬愛するMr.Childrenとの共演に感激した。
「人生にとってのヒーロー」と桜井和寿との対面に目を輝かせた京本は「いつもすてきな音楽をありがとうございます」と感謝。以前同番組に生出演した際にも、ミスチルのメジャーデビュー記念日だったことからグッズTシャツを着てきたというエピソードを写真付きで披露した。
あまりの大ファンぶりに司会のタモリは「ミスチルがいなかったらグレてたかも？」と冗談めかして聞くと、京本はいたって本気で「親と呼びたいくらい」とリスペクトを向けていた。
