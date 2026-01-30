【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２９日、ウクライナの首都キーウなどへの攻撃を１週間停止するよう、ロシアのプーチン大統領に要請したと明らかにした。

厳しい寒さを考慮したという。露側は停止対象はキーウへの攻撃で、期間は２月１日までの１週間だとし、米側の要請に対してプーチン氏が同意したと明らかにした。

ロシア通信によると、露大統領報道官は３０日、トランプ氏から「交渉にふさわしい環境を整えるため」の要請を受けたと説明した。

トランプ氏は閣議で、キーウやその他の都市を攻撃しないよう、プーチン氏に「個人的に要請した」と表明した。会談の実施時期などには言及しなかった。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２９日夜のビデオ演説でトランプ氏に謝意を表明し、停戦実現に期待を寄せた。

ゼレンスキー氏によると、エネルギー施設に対する攻撃を控える案は米国とロシア、ウクライナがアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で２３、２４の両日行った高官級協議で議論されたという。

英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」は２９日夜、キーウへの攻撃は同日朝を最後に行われていないと伝えた。同夜はエネルギー施設への攻撃がなかったとの報道もある。

ただ、露軍の攻撃自体は続いており、ウクライナ南部ザポリージャ州では集合住宅などで被害が出たという。同国では露軍の攻撃で発電施設などが破壊され、多くの住民が氷点下の中、暖房や電気のない生活を強いられている。