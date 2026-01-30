俳優の桃井かおり（74）が29日、Instagramを更新。「もう旦那は可愛いおじいさん…」と、何げない日常の様子を紹介し、夫とともにした朝食の様子を公開した。

【映像】桃井かおり、夫婦ショット＆愛妻料理（複数カット）

2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。

Instagramでは、後ろから抱きつき顔を寄せ合う写真や、夫の誕生日のお祝いでワイナリー巡りをした様子、車で外出した際の2ショットなど、仲むつまじい夫婦の姿を見せている。

また、「旦那待望の鍋焼きうどん」とつづった具だくさんな愛妻料理や、「ステーキ！旦那が焼けば そこいらのステーキじゃかなわない」と絶賛した夫の手料理も披露している。

桃井かおり、何げない日常の様子を紹介

29日の投稿では、「ニンジンとショウガのスープ。朝はこれだけでも流し込んでくれれば母は安心する。そうもう旦那は可愛いおじいさんで、ワラシはこのおじいさんの母になりつつある不条理」と、夫婦の関係性をおちゃめにつづり、2人分の朝食を披露した。

この投稿にファンからは、「かわいい夫婦です！」「妻の愛情に母の愛まで注がれたスープは最強ですね」「かおりさんのお料理を拝見していると、こちらまで心が温かくなります」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）