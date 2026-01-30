マッチングアプリをきっかけに山形県長井市に住む５０代の男性がネットショップの運営を勧められ、現金４４１万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。

警察によりますと、長井市に住む５０代男性は去年１２月、マッチングアプリで知り合った女性を名乗るアカウント「まい」とＬＩＮＥでやり取りをするようになり、そのうちに好意を抱くようになったということです。

今月になって男性は「まい」から「私はネットショップを運営して、いい収益を得ています」「私の姉が無料でネットショップを登録できる枠を持っています」「私はネットショップを２年間運営していて、利益も比較的安定していて、悪くない状況です」などと言われネットショップの運営を始めることにしました。

ネットショップの運営方法は、「まい」から教えられたサイトで商品を仕入れ、サイトの「カスタマーサービス」が指定する口座にカネを振り込むことで仕入れ商品の代金を支払うというもので、商品が売れると利益が出る仕組みでした。

その話を信用した男性は、９回に渡り、指定された口座に現金合わせて４４１万円を振り込んだということです。

サイト上では利益が出ていましたが、「まい」と「カスタマーサービス」から商品の仕入れ代金としてさらに９００万円を要求されたことなどから、男性は不審に思い、警察に相談したところ、被害が分かりました。

警察は、これは「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」の手口だとして、ＳＮＳなどで知り合った人から投資や金儲けの話をされたら注意するよう呼びかけています。特に「簡単にできる」「必ず儲かる」という言葉は信じないようにしてほしいとしています。