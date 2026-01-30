声が魅力的だと思う「50代女性俳優」ランキング！ 2位「石田ゆり子」を抑えた1位は？
映画やドラマに出演する俳優は「声」に注目が集まります。そこで、All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×50代俳優」に関するアンケート調査を実施。今回は「50代女性俳優の声」に注目したランキングを作成しました。
どの女性俳優の「声」が魅力的だと評価されたのでしょうか？ 「声が魅力的だと思う50代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位は石田ゆり子さんでした。石田さんは、1987年に芸能活動をスタートし、ドラマ『海の群星』（NHK総合）で俳優デビュー。これまで数多くのドラマや映画に出演し、名バイプレーヤーとして人気です。
美しい声に定評がある俳優として知られ、数多くの番組でナレーションを務め、さらに音楽活動も実施。アニメ映画『平成狸合戦ぽんぽこ』、『もののけ姫』で声優を担当するなど、声でファンを魅了しています。
回答者からは、「女性らしくやわらかさと温かみのあるお声だから」（30代女性／東京都）、「『もののけ姫』の役の声がとても印象的だったから」（50代男性／埼玉県）、「透明感があって心地がいい声で素敵です」（50代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
1位には天海祐希さんが選ばれました。天海さんは、1987年に宝塚歌劇団に入団。史上最年少の25歳で月組トップスターに就任するなど、エースとして大活躍します。退団後は俳優として活動し、現在まで多くのドラマや映画に出演して国民的な人気がある俳優です。
聞き取りやすく魅力的な声を持ち、アニメ映画『崖の上のポニョ』、『メアリと魔女の花』の声優や、洋画の吹き替えなども担当。舞台でも大活躍し、パワフルな「声」で多くの作品を演じています。
回答者からは、「元宝塚だったこともあるのか、低い声から高い声まで力強く美しい」（20代女性／北海道）、「低めの声が印象的で、安心感と知性を感じる」（60代女性／愛知県）、「舞台仕込みの発声とリズム感が有る声が魅力的だから」（50代男性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
