「エキゾチックでスパイシー」MIYAVI、タトゥー見せイケメンショット！「ワイルドな聖人」「ハマりそう」
アーティストのMIYAVIさんは1月29日、自身のInstagramを更新。自身が出演する映画の撮影ショットを披露しました。
【写真】MIYABI、タトゥー見せイケメンショット！
この投稿にコメントでは、「ボスが和彫に」「危険なナカムラスマイルにハマりそうです」「エキゾチックでスパイシー」「Tattooはシールですか？ 手書きですか？」「もうアクション俳優さんですね！」「ワイルドな聖人です」「本当に素晴らしいアクション侍です!!」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「本当に素晴らしいアクション侍です!!」MIYABIさんは「Please meet your boy Nakamura. - He’s not as bad as you might think. The Wrecking Crew is on」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。自身が出演する映画の撮影ショットで、胸元のタトゥーが目立つスーツ姿を披露しています。
敵の用心棒・ナカムラ役で出演！1月28日からPrime Videoで配信開始のアクション・コメディ映画『The Wrecking Crew（レッキング・クルー）』に、敵の用心棒・ナカムラ役で出演しているMIYABIさん。作品内では、アクションシーンもこなしています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
