60代前半、夫が亡くなり遺族年金を受給しています。パート収入が増えると遺族年金は課税されてしまうの？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、パート収入を増やすと、遺族年金は課税されるのかについてです。
遺族の人に支給されている遺族年金は非課税所得であり、所得税も住民税も課税されないこととなっています。
課税されるかどうかに、遺族年金を受給している遺族の収入は関係ありません。
つまり相談者のパート収入が増えても課税されません。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：60代前半、夫が亡くなり遺族年金を受給しています。パート収入が増えると遺族年金は課税されてしまうの？「私は60代前半です。夫が亡くなり、遺族年金を受給しています。パートで働いていて、月に5万円ほど収入があります。遺族年金は非課税で助かっていますが、パートの収入が増えると、遺族年金が非課税ではなくなって、課税されてしまうの？」（匿名希望さん）
A：パート収入が増えても、遺族年金は所得税も住民税も課税されません国民年金・厚生年金に加入していた人が亡くなった場合には、受給要件を満たした遺族に、遺族年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金）が支給されます。
