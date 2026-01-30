福島県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市ランキング！ 2位「会津若松市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月23〜27日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、福島県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「馬刺しの返礼品が良かったという声を聴いたので選びました」（40代男性／兵庫県）、「地元の会津地鶏や日本酒、特産品が豊富で返礼品が魅力的なため」（20代女性／東京都）、「会津地鶏や会津の地酒、伝統工芸品など、地域ならではの特産品が豊富で魅力的なので」（50代女性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「桃や蜂蜜など自分が好きなものがたくさんあるため」（30代女性／長崎県）、「福島市といえばフルーツ王国だから、旬を堪能できるのは魅力」（40代女性／長崎県）、「桃、シャインマスカット、梨などの旬のフルーツを定期的に届けるセットが魅力だから」（40代男性／静岡県）といった声がありました。
2位：会津若松市／56票2位は「会津若松市」でした。福島県西部に位置する会津若松市は、歴史と文化の薫る街として知られ、鶴ヶ城や会津漆器、地酒などが有名です。ふるさと納税の返礼品としても、伝統工芸品や地元グルメなど多彩な選択肢が魅力。観光とセットで地域の魅力を感じられる点も人気の理由のようです。
1位：福島市／102票1位は「福島市」でした。福島県の県庁所在地である福島市は、フルーツ王国として有名で、桃やぶどう、梨など種類が豊富。これらの新鮮な果物を中心とした返礼品は、品質の高さと満足度の高さで多くの支持を集めているようです。季節ごとの味わいを楽しめるのも大きな魅力です。
