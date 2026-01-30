「がち女神」新木優子、SNIDEL HOMEとのコラボアイテムで美脚を披露！ 「どれも本当にかわいいすぎる」
俳優の新木優子さんは1月30日、自身のInstagramを更新。スカートから美脚を披露しました。
【写真】新木優子の美脚が際立つ姿
コメントでは「めっちゃ可愛い」「どれも本当にかわいいすぎる」「がち女神」「アイテムも優子ちゃんもかわいい！」「これを着て沢山お出かけしようと思います！！」「どのコラボ商品も可愛すぎました」「優子さんかわいいですぅ」「笑顔が本当にキュートです」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「笑顔が本当にキュートです」新木さんは「現在発売中のSNIDEL HOMEとのコラボ商品とっても素敵なコラボアイテムばかりになってます」とつづり、11枚の写真を載せています。ルームウエアを中心としたブランド「SNIDEL HOME」とのコラボレーションアイテムを着用した姿です。かわいらしいカーディガン姿やラフなパーカー姿などを載せています。また3、4枚目にはミニ丈のスカート姿も。すらりと伸びた美脚が際立っています。
「今年もカレンダーを発売することが決定しました！」27日には「今年もカレンダーを発売することが決定しました！」とつづり、カレンダーにも載っている私服姿を公開した新木さん。3月22日から販売予定とのことです。興味を持った人はぜひチェックしてみてください。
