サンボマスター、一部公演延期を発表 振り替え日程も案内 指骨折の山口隆「順調に回復」3月12日名古屋公演以降の開催目指して治療中
ロックバンド・サンボマスターは30日、公式サイトを更新。唄とギター・山口隆が左手の指を骨折したことを受けて、3月1日に沖縄・那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場で予定していたサンボマスター全員優勝 VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」沖縄地区全員優勝決定戦を延期すると発表した。
【動画】ワクワクした顔が最高！サンボマスター・山口隆の新ギター開封動画
「唄とギター山口隆の左手の指の骨折により開催見合わせを発表しておりました、サンボマスター全員優勝 VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」関西地区全員優勝決定戦2/23（月祝）＠神戸GLION ARENA KOBE公演に引き続き、沖縄地区全員優勝決定戦3/1（日）＠沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場につきましても、医療機関による完治見込み時期の診断結果を踏まえ、公演を延期することと判断いたしました」と発表した。
続けて「現在、本人の怪我の状況は順調に回復に向かっており、3月12日(木)名古屋公演以降の開催を目指し、引き続き治療に取り組んでおります。ライブを楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
また、神戸GLION ARENA KOBEでの公演、沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場での公演の振替公演日程を発表。購入チケットはそのまま振替公演で有効。さらに振替公演に来場出来ない場合のチケット払い戻し方法もサイト内で案内した。
なお、振り替え公演の日程は以下の通り。
■2月23日（月祝）神戸GLION ARENA KOBE振替公演
2026年8月11日(火/祝) 神戸GLION ARENA KOBE
OPEN 16:30 / START 18:00
■3月1日（日）沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場振替公演
2026年6月14日(日) 沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場
OPEN 17:00 / START 18:00
【動画】ワクワクした顔が最高！サンボマスター・山口隆の新ギター開封動画
「唄とギター山口隆の左手の指の骨折により開催見合わせを発表しておりました、サンボマスター全員優勝 VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」関西地区全員優勝決定戦2/23（月祝）＠神戸GLION ARENA KOBE公演に引き続き、沖縄地区全員優勝決定戦3/1（日）＠沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場につきましても、医療機関による完治見込み時期の診断結果を踏まえ、公演を延期することと判断いたしました」と発表した。
また、神戸GLION ARENA KOBEでの公演、沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場での公演の振替公演日程を発表。購入チケットはそのまま振替公演で有効。さらに振替公演に来場出来ない場合のチケット払い戻し方法もサイト内で案内した。
なお、振り替え公演の日程は以下の通り。
■2月23日（月祝）神戸GLION ARENA KOBE振替公演
2026年8月11日(火/祝) 神戸GLION ARENA KOBE
OPEN 16:30 / START 18:00
■3月1日（日）沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場振替公演
2026年6月14日(日) 沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場
OPEN 17:00 / START 18:00