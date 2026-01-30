プリメラの名品がリニューアル！ハリとツヤを叶える最新スキンケア

韓国発ミクソロジースキンケアブランド「プリメラ」から、ブランドを象徴するビタチノールラインのリニューアルと、新たなPDRN-NIA10ラインが登場。年齢や環境変化による肌悩みに寄り添い、ハリやツヤを多角的にサポートする処方へと進化しました。毎日のスキンケアを心地よく格上げしながら、理想の肌印象へ導いてくれる注目の新作。自分の肌状態やライフスタイルに合わせて選べる点も大きな魅力です♪

ビタチノールラインが進化

ビタチノール バウンシー リフト セラム

価格：オンライン専用3,740円（税込）/30g、オフライン専用1,980円（税込）/15g

リニューアルされたビタチノールラインは、ビタミンC¹とレチノール²を掛け合わせた独自成分ビタチノール⁹を強化。

ビタチノール含有量を従来比約2倍⁷に高めつつ、低刺激フォーミュラで敏感肌にも配慮。使いやすいPre-Mix設計で、安定した効果を届けます。

ビタチノールセラム メガショット ゲルマスク



価格：5枚セット2,640円（税込）/34g×5枚、1枚660円（税込）/34g

セラム1本分の美容成分*⁴を含有し、密着ゲルでハリ感ケアを集中サポートします。

新PDRN-NIA10ライン誕生

新登場のPDRN-NIA10ラインは、PDRN⁵とナイアシンアミド⁶を組み合わせた水光ツヤケアが特長。

PDRN-NIA10 トーニング グロウ セラム



価格：オンライン専用3,520円（税込）/30g、オフライン専用1,870円（税込）/15g

超低分子PDRN⁵と高濃度¹⁸ナイアシンアミド⁶を配合し、内側から満ちるツヤ感を24時間¹⁷キープ。

PDRN-NIA10セラム メガショット ゲルマスク



価格：5枚セット2,640円（税込）/34g×5枚、1枚660円（税込）/34g

セラム1本分の美容成分*¹⁹を含み、スリーピングマスクとしても使える贅沢ケアです。

発売情報と選び方

2つのラインはいずれも2026年2月27日（金）より、Qoo10、Amazon、楽天などの公式ECストアおよび全国のバラエティーショップ・ドラッグストアで順次発売予定。

ハリ不足や毛穴印象¹⁰が気になる方はビタチノールライン、ツヤやトーンアップ印象¹⁵を重視したい方はPDRN-NIA10ラインがおすすめです。

自分に合う一本で美肌更新

プリメラのリニューアルと新ラインは、成分の掛け合わせによる確かな手応えと、続けやすさを両立したスキンケア。

肌悩みに応じて選べる2ライン構成だからこそ、毎日のケアがより前向きな時間に変わります。

ハリもツヤも欲張りたい大人の肌に、今こそ取り入れたい実力派アイテム。自分史上いちばん好きな肌を目指して、スキンケアをアップデートしてみて♡