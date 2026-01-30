＜義両親の介護か＞旦那が単身赴任なのに！同居する意味がわからないと義母に伝えたらひどいことに…
義親との同居問題は、家庭ごとに事情が異なります。とくに旦那さんが単身赴任中となれば、ママ側の負担は一気に増えるのではないでしょうか。投稿者さんは、かつて義実家の敷地内同居をしていましたが、旦那さんの単身赴任を機に、お子さんと一緒に会社の社宅で生活をしています。ところが義父が退院し、介護が必要になったことで、義母から再び同居を打診されたようです。
『「旦那がいないのに、義親とはいえ他人と同居する意味がわからない」と伝えたら義母が怒ってしまった。旦那も義母にそれは違うと電話で言ってくれたが、やはり近居の私に直接働きかけてくる』
だが断る。同居を拒否する理由はいらない
義実家との関係で、「なぜ私が？」という疑問を抱えたまま、情や圧力に押されそうになるママもいるのではないでしょうか。それでも「断る以外に選択肢はない」とママたちは言います。
『理由を言うから、条件次第で何とかなると思われる。なので、「ムリ」「できない」「イヤ」と短い言葉で拒絶するのがいいみたい』
理由を並べれば、義母はそれを潰そうとするかもしれません。ですので説明をせず、端的に拒否することが防御になるのかもしれません。
『好き勝手言えて、タダ働きしてくれるヘルパーがほしいだけ。「他人の世話は絶対にしない」と言い続けるしかない』
『私は義母に、仕事をやめなさいって言われた。そのときに「いい嫁」の仮面は捨てたよ。「人の人生に口出すのは下品ですよ」と伝えてね』
『「なんで時間も労力も金も取られる生活に飛び込むと思っているんですか？ 嫁やめます！」と言えばいいよ』
なかには、「嫌われる覚悟で正論を言う」「そもそも義親と同居したい嫁がいると思いますか？」と、あえて突き放すとの意見もありました。
義母からの連絡もブロックでOK
義母が直接連絡してくる状況に対しては、強い対応をすすめる声も目立ちます。
『介護要員がほしいだけ。会わない、電話に出ない、LINEも無視でいい』
『今後は連絡先もブロックして、押しかけてくるようなら「警察に連絡しますね」と言う』
『「最終回答です。同居しません、旦那も同意しています。この次同じこと言ってきたら、ブロックしますよ」で、どう？』
同居しない意思を明確に伝えた上で、連絡手段を断つ。緊急時は実子である旦那さんに連絡が行くため、問題はないという考え方です。「むしろ反応するからエスカレートする」という冷静な分析もありました。従わせようとする意識とプライドが、義母の姿勢をより強固なものにするのかもしれません。
「なんのことやら？」そして法律を突きつける
直接対決を避けたいママからは、別の方法も提案されました。
『記憶喪失になったフリをする』
『嫁に介護の義務はないことを示した文章をプリントアウトして差し上げる』
『施設のパンフレットを集めてあげる』
個人的な感情論ではなく、制度や第三者を前面に出すことで、話を終わらせる狙いです。「私の親の介護を予定しています」と切り返す案もあり、論点をズラす工夫が見られました。
もし同居をするなら条件を
少数派ながら、断る一択ではなく「もし同居するなら条件を突きつける」という意見もありました。
『私の望む義両親のエンディングノートを作成し、内容に納得して署名してくれたら同居を考える』
投稿者さんが納得する条件を考えてもいいのかもしれません。これには現実的には同意されにくい条件を提示することで、話自体を終わらせる狙いとも受け取れるのではないでしょうか。
義母に何を言っても納得しないなら旦那経由でお断りを
ママたちのコメントで一致していたのは、「投稿者さんが矢面に立つ必要はない」という点です。
『労力がもったいない。子どもとの時間に使うべき。何しても義母は納得しないのだし、旦那に話して放置でいいよ』
『ブロックすれば、連絡は旦那さんに行くよ。介護が必要なら、旦那さんに介護申請してもらった方がいい。少しでも福祉に助けてもらえたら、投稿者さんへの攻撃も減るだろうし』
『他人である嫁かつ介護素人にやらせないで、お金を払ってプロに任せる方が安心。嫁は無償の介護人ではない。今後は実子（旦那）に連絡するように言う』
共通しているのは、「役割の線引き」をはっきりさせる姿勢でした。ママが前面に出れば出るほど負担と摩擦は増えるのではないでしょうか。窓口は実子である旦那さんに一本化し、必要な支援は公的・専門サービスに。それが結果的に家族全員を守る選択だと言えそうです。
義両親との同居、断固拒否！嫌われる覚悟
義親との同居や介護は、「情」や「家族だから」という言葉で押し切れる問題ではありません。とくに旦那さんが単身赴任の状況で、ママだけに負担を求める構図は、見なおされるべきではないでしょうか。嫌われないように遠慮しながら断る必要も、義母に納得してもらう必要もないのかもしれません。自分とお子さんの生活を守ることを最優先に、線を引く。その選択は、決して冷たいものではないはずです。