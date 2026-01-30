＜プレゼント代は2万8千円＞1人800円。担任へのプレゼントは収支報告ナシ！モヤ…【前編まんが】
私（チサ、40代）は夫と娘（ミオカ）、息子との4人暮らし。やっと娘の高校受験が終わり、中学校の卒業式を迎えました。私は娘が自分の手を離れ始めていることを実感して、寂しい気持ちと元気に育ってくれたことへの喜びを感じています。感傷に浸るのも束の間、私が「高校の入学準備をしなきゃ！」と思っていると、娘のクラス担任、ヌマベ先生へのプレゼントをめぐってトラブルが起きてしまいました。
卒業式が終わって2週間ほど経った頃、私は娘にどんなプレゼントを先生に渡したのかを聞きました。卒業式の日に教室で挨拶したとき、先生に何かを渡している様子がなかったからです。
娘によると、プレゼントは企画した子たちが卒業式のあとに個別で渡したそうです。私はクラス全員の前で渡すものではないのかと不思議に思いましたが、娘も同じように感じたそうです。
プレゼント代として28,000円もの大金が集まったようです。それなのに、プレゼントはお花とメッセージカードだけだと聞いて、私は驚きました。さらに収支の報告も一切ないと知り、ますます不安になりました。
メッセージカードにかかる費用はそれほど高くないはずです。残ったお金で、そんなに高額なお花を買ったとは思えません……。
娘は「卒業式に先生へプレゼントを贈るんだ」と話していました。
35人のクラスで1人800円、クラス全員で28,000円が集まったそうです。
私はそれなりに立派なものを渡したと思っていましたが、娘もプレゼントを渡したのかどうかよくわからず、内容もはっきりしないので、私は驚きを隠せません。
さらに企画者から、プレゼントの詳細や収支の報告もなかったそうです。
卒業式は無事に終わったので、もう済んだ話として流すべきかもしれませんが、「ちゃんとした報告が必要なのでは？」と納得できない気持ちが募ります。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・横内みか
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・横内みか