¡¡Ä¹ºê»ÔÃæ¿´Éô¤Ç2·î6¡Á23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡ÖÄ¹ºê¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Æ±14Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¹ÄÄë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¹ÄÄëÌò¤Ë¡¢J1¤ËºÆ¾º³Ê¤¹¤ëV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¼ç¾¡¢»³¸ý·Ö¤òÁª¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢Ãæ¹ñ°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿ÌóÉ´¿Í¤¬¡¢»ÔÆâ¤òÎý¤êÊâ¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤ÎµìÀµ·î¡Ê½ÕÀá¡Ë¤ò½Ë¤¦¡£¼Â¹Ô°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¤Î¹Ä¹¡Ìò¤ÏÄ´À°Ãæ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ°¸¶¿ð¼ù¤µ¤ó¤¬¹ÄÄëÌò¤òÌ³¤á¤ë21Æü¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸ÇÐÍ¥¤Î°ÂÉô¥Ê¥Ê¥ß¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¹Ä¹¡Ìò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë