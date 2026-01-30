俳優の前田愛（42）が29日、Instagramのストーリーズを更新。「子どもたちのやることは いつも突然」と、家族との様子を明かした。

【映像】“そっくり”と話題の中村勘九郎と前田愛の息子たち

2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。

Instagramでは、勘太郎が撮影した貴重な夫婦ショットや、家族で誕生日をお祝いする様子、着物を着た前田の写真に写り込んでしまった長三郎との姿など、仲むつまじい家族の様子を発信している。

2025年12月7日の投稿では、義理の父・十八代目 中村勘三郎の祥月命日に、親交があった人たちと集まったことを報告するとともに、息子2人の姿を公開すると、「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「いつのまにか、こんなにもお父さん おじいさん そっくりになっていたなんて！」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

前田愛、家族との様子を明かす

29日はストーリーズを更新し、「急に 思い出したんだねぇ、、、廊下の真ん中に。さて どう通りますかね #子どもたちのやることは いつも突然」と、子どもたちのほほえましい行動を明かし、フィギュアが並べられた廊下の写真を投稿した。（『ABEMA NEWS』より）