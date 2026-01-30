TWO-MIX 30周年記念！ヒイロ・ユイ役をつとめた緑川光が歌う「WHITE REFLECTION」が配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TWO-MIXそして『新機動戦記ガンダムW』が共に30周年を迎えたことを記念して、1月30日よりヒイロ・ユイ役をつとめた緑川光が歌う「WHITE REFLECTION」が配信開始されることが発表された。

「WHITE REFLECTION」は、TWO-MIXが1997年に発表し、OVA『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』主題歌として大ヒットを記録した楽曲。「WHITE REFLECTION -Snow White-（TWO-MIX feat. Hikaru.M）」と銘打たれたこの楽曲は、2025年12月にガンダムシリーズ初となるディナーショーとして開催された「新機動戦記ガンダムW 30周年記念ディナーショー -Operation Reunion-」、そしてディナーショーに出演する緑川光へとTWO-MIX 永野椎菜から贈られ、特別に会場で流されたもの。共に30周年を迎えた『新機動戦記ガンダムW』のファンへと、永野椎菜によって特別なアレンジがほどこされ、2022年に発売された「WHITE REFLECTION/緑川光」（アルバム『TWO-MIX Tribute Album “Crysta-Rhythm”』収録）のボーカル音源を使用して制作された特別なコラボレーション楽曲。きらびやかな音楽で奏でられたTWO-MIXと緑川光（ヒイロ・ユイ役）とのコラボレーションはまさに冬にぴったりな1曲。是非こちらの楽曲を楽しみながら、春に発売となるTWO-MIX 30周年記念CDも心待ちにしてほしい。

「WHITE REFLECTION -Snow White-（TWO-MIX feat. Hikaru.M）」配信開始を記念して、緑川光よりコメントも到着した。

TWO-MIX 30周年記念CD『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』・『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』は、ジャケットイラストに漫画『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 敗者たちの栄光』を連載し、『TWO-MIX 25th Anniversary ALL TIME BEST』でもイラストを提供した小笠原智史による描き下ろしイラストを起用。『新機動戦記ガンダムW』主題歌集の決定盤となる『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』では、ヒイロ・ユイとリリーナ・ドーリアンが95年に放送されたTVアニメ版のウイングガンダムと描かれる。そして各主題歌が30周年を迎えて新たにアップデートされ、TWO-MIX 永野椎菜が時代を共に駆け抜けた『新機動戦記ガンダムW』という盟友に対して捧げる『新機動戦記ガンダムW』30th anniversaryテーマ曲「THE END OF THE ENDLESS WALTZ -PRELUDE-」が収録されるアルバム『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』ではウイングガンダムゼロ（EW）とTWO-MIXのメンバー 高山みなみと永野椎菜がイラストで共演！CD 2作を繋げると1枚のイラストになるという、まさにファン感涙の特別描き下ろしイラストとなっている。さらに、初回製造分では、ヒイロ・リリーナ、もしくはTWO-MIXが印刷されたクリアカードジャケット仕様となっており、この2枚を重ねると・・・真の1枚のイラストが浮かび上がるというギミックが隠された特別仕様。初回製造分のみのギミックなので、気になる方は是非早目に予約をしてみてほしい。

『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』は、発売当時の音源がTWO-MIX 永野椎菜 監修のもと、最新技術でリマスターされ、より鮮やかなサウンドとなった『新機動戦記ガンダムW』主題歌集の決定盤！さらには、当時テレビ放送で流れた耳馴染のあるSE（効果音）が入ったTVオンエア版も収録！最終回直前から使用されたため、本放送では数回しか流れなかった『新機動戦記ガンダムW』後期OPテーマ「RHYTHM EMOTION」は、SE（効果音）が入ったTVオンエア版が今まで発売されたことはなく、CD音源化するのは今回が初となる。また、2025年7月に、YouTube「ガンダムチャンネル」にて公開され、瞬く間に600万再生を越えて大きな話題となった『【30周年記念映像】新機動戦記ガンダムW-Operation30th-』のためにTWO-MIX 永野椎菜が制作を手掛けた「Main theme song 〜RHYTHM EMOTION 30th Anniversary〜」も今回初めて収録となる。

そして、『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』では、『新機動戦記ガンダムW』各主題歌が30周年を迎えて新たにアップデート！当時のボーカルトラックを原音から新たに調整し、TWO-MIX 永野椎菜が全トラックを新規アレンジ制作。まさに最新ver.として主題歌が生まれ変わった30周年記念CDとなる。インストゥルメンタルの新曲「THE END OF THE ENDLESS WALTZ -PRELUDE-」は、TWO-MIX 永野椎菜が、時代を共に駆け抜けた『新機動戦記ガンダムW』という盟友に対して捧げる『新機動戦記ガンダムW』30th anniversaryテーマ曲。全6曲で紡がれる『新機動戦記ガンダムW』組曲を是非堪能してみてほしい。

まだまだお楽しみは控えており、続報はTWO-MIX 30周年公式SNSで随時告知される予定。是非、CDの完成を楽しみに待っていてほしい。

＜緑川光コメント＞



今回の楽曲は、TWO-MIXの永野さんとの個人的なやりとりで生まれた、自分へのプレゼントの曲だったのですが、凄いクオリティのものになったので、是非皆さんにも聴いて頂きましょうと言う流れで配信の運びとなりました。出発点が永野さんの『ガンダムW』への無償の愛だったので、是非それを感じて頂ければと思います♪ これからも『新機動戦記ガンダムW』を宜しくお願いしますm(_ _)m

緑川光

●配信情報

「WHITE REFLECTION -Snow White-（TWO-MIX feat. Hikaru.M）」

緑川光

配信中



配信リンクはこちら

https://king-records.lnk.to/WRSW_M

●リリース情報

『新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED』

TWO-MIX

2026年3月18日発売



定価：￥2750（税込）

品番：KICS-4241

初回製造分【クリアカードジャケット仕様】

＜収録内容＞

M1. JUST COMMUNICATION

M2. RHYTHM EMOTION

M3. WHITE REFLECTION

M4. LAST IMPRESSION

M5. JUST COMMUNICATION〈1995-TV ON AIR EDITION-〉

M6. RHYTHM EMOTION 〈1996-TV ON AIR EDITION-〉

M7. Main theme song 〜RHYTHM EMOTION 30th Anniversary〜（新機動戦記ガンダムW-Operation30th-）

※全曲：30th Anniversary DIGITALLY REMASTERED

購入者特典：A4クリアファイル（新機動戦記ガンダムW TWO-MIX DIGITALLY REMASTERED Ver.）

※先着。対象店舗は後日発表予定

予約はこちら

https://king-records.lnk.to/GW-TWO-MIX

『THE END OF THE ENDLESS WALTZ』

TWO-MIX

2026年3月18日発売

定価：￥3300（税込）

品番：KICS-4242

初回製造分【クリアカードジャケット仕様】

＜収録＞

M1. THE END OF THE ENDLESS WALTZ -PRELUDE-（『新機動戦記ガンダムW』30th Anniversary Theme）

M2. JUST COMMUNICATION -EW-

M3. RHYTHM EMOTION -EW-

M4. WHITE REFLECTION -EW-

M5. LAST IMPRESSION -EW-

M6. THE END OF THE ENDLESS WALTZ -FINALE-

購入者特典：A4クリアファイル（THE END OF THE ENDLESS WALTZ Ver.）

※先着。対象店舗は後日発表予定

予約はこちら

https://king-records.lnk.to/THEENDLESSWALTZ

