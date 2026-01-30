堂本光一「自分の心の内を話さなかったでしょ？」元乃木坂46中村麗乃の“卒業セレモニー”で感じたことを本人に語る
TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、2000年から2024年まで上演されたミュージカル「SHOCK」シリーズで作・構成・演出を手がけ、主演を務めてきた堂本光一さんと、同シリーズに2023年から出演した中村麗乃さん。2025年6月におこなわれた「乃木坂46 中村麗乃 卒業セレモニー」を鑑賞した光一さんが感じたこととは？
◆光一「中村麗乃らしいな」
光一：卒業セレモニーを見させてもらったじゃないですか。
中村：ありがとうございます。
光一：「めちゃくちゃ中村麗乃らしいな」と思ったんですよ。
中村：本当ですか？
光一：卒業についても、ほとんど自分の心の内を話さなかったでしょ？
中村：うーん、そうで……。
光一：話してなかったですよ（笑）。
中村：フフフ（笑）。皆さまに感謝の気持ちを伝えたい気持ちはありつつ、伝える部分と“これは留めておこう”っていう部分は確かにありました。
光一：自分も長く仕事してきて、MC業とかをやることも多かったからさ。
中村：そうですよね。
光一：もう……本当に助け舟を出したいくらいの。「いや、ファンに伝えたいことがもっとあるやろ！」と思ってちょっとドキドキしながら、親心的な感じで見ていたけど。
中村：（笑）。でもやっぱり、言いたいことがありすぎて、いざ最後の場に立つと、一周回って何を言ったらいいか分からなくなっちゃいました。
光一：まあ、そうだよね。それは分かるよ。
――ほかにも、番組では1月7日に発売されたBlu-ray＆DVD「Endless SHOCK 2024 the Last Year」についてトークする場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00〜26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
左から：中村麗乃さん、堂本光一さん
――ほかにも、番組では1月7日に発売されたBlu-ray＆DVD「Endless SHOCK 2024 the Last Year」についてトークする場面もありました。
