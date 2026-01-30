【特集】密着！外国人の「駆け込み寺」冬の白馬を支える医師たち スタッフ全員が英語対応OK 冬は土日も診察 奮闘中！【長野・白馬村】
特集です。
もし旅先でケガをしたり病気になったら…。
今や世界の“HAKUBA”となりつつある長野県白馬村で、外国人の駆け込み寺となっているクリニックがあります。
その診察の様子に密着しました。
「We will support you.（こちらで支えていますからね）」
「足乗せてー」
ケガをした外国人スキー客が次々とやってくるクリニック。
冬の間は、土日も休むことなく、毎日1人の医師が診察にあたっています。
ここは、スキー場から車で10分ほどの場所にある「白馬インターナショナルクリニック」です。
スキー場でケガをしたり体調を崩したりした外国人であふれかえっていました。
開院したのは3年前。目的は、国籍や言語、けがや病気の症状を問わず、幅広く診療すること。
スタッフ全員が英語対応可能で、特に冬は、外国人観光客の“駆け込み寺”的存在です。
この日、一番にやってきたのは…オーストラリア人の夫婦 。
看護師「熱はありますか？」
オーストラリアからの夫「熱はないと思いますが、胸のあたりが痛みます。それからのども痛いです」
2週間の家族旅行中だという夫婦。夫の風邪の症状が6日間続き、肺炎やほかの病気を心配してやってきました。
医師「のどの奥の方が赤く腫れていますね。」
オーストラリアからの妻
「夫はあまり病気にかからなくて元気なほうなんです。夜中に気づいたら呼吸が浅くなっていて…。すごく具合が悪そうだったんです」
慣れない土地でいつもと違う夫の様子…。不安がる夫婦に…、医師の診断は？
医師
「気管支炎です。ただ症状は軽いほうです」
診断結果は気管支炎の初期症状。薬を処方して診察は終わり、と思いきや…
オーストラリアからの妻
「オーストラリアでよく使う免疫力を上げる薬があるんです…。日本に似たようなものはありますか？」
医師
「同じものは難しいですが、成分ごとに別々のサプリを手に入れることはできますよ」
妻「よかった」
疑問にも答えてもらい不安は解消！
夫
「すばらしいクリニックでした。まだつらいけど、薬を飲んで、できればもう一度、滑りに行きたいと思います」
流暢な英語で診察にあたるのは、クリニックの理事長を務める三上 哲医師。
救急医療の専門医で、東京でもインターナショナルクリニックの院長として診療を行っています。
白馬インターナショナルクリニック理事長 三上哲医師
「感覚としては8割以上は外国の方かなという感じ。日本が安全に旅行していただく国になるために、必要な医療というライフラインが整っていない場所、需要と供給が乱れている場所というので、ここでできることがあるんじゃないかなと」
患者は、冬の多い時で1日に60人以上。3人の医師が毎日交代で勤務し、いまの時季は土日も関係なく、午前中から夕方まで、患者を受け入れています。
予約なしでも受診でき、海外旅行保険の適用に必要な診断書の発行にも対応しています。
次にやって来たのは…
「ああ、痛い…」
スノーボードを楽しんでいたオーストラリアからの少年。
1年前に始めたというスノーボードを楽しんでいたところ転倒、肩を痛めてしまいました。
レントゲンをとってみると…。
三上医師
「鎖骨の端に圧力がかかって、完全に折れてはいませんが“若木骨折”を起こしています」
結果は子どもの骨で起きやすい若木骨折。手術は必要なく、自然に治るといいますが、とはいえ気になるのは…
オーストラリアからの少年
「いつになったらスノーボードをやってもいい？」
三上医師
「いい質問だね…。“楽しむ”程度なら。でも上級者レベルは行かないで」
クリニックのスタッフは全国から集まっています。
スタッフ
「白馬村出身はいない…。大変です」
Q.何が大変？
「雪と寒さがダメです」
人口およそ8300人の白馬村。
この小さな村に冬の間やってくる観光客はスキー場の来場者だけで延べ89万人以上。その半分近く（46％）が外国人です。
村が“世界のHAKUBA”へと姿を変えてきた中で、30年近くスキー場からの患者を診続けてきた地元のクリニックもあります。
医師
「レントゲンを撮りますね。そのあとここでチェックしましょう。“finger crossed”ね！」
長野オリンピックが開かれた1998年、その年の11月に開院した「しんたにクリニック」。ここにも、スキー場からの患者が大勢、駆け込んできます。
しんたにクリニック 新谷りょう介医師
「開業以来、当院ではスキー傷害診療を続けて行っています」
村が委託する診療制度「スキー傷害診療」
村には6つの医療機関がありますが、冬の間、当番医だけでは手が足りない休日を中心に、スキー場でけがをした患者を安定的に診療できるようこのクリニックが唯一、指定されています。スキー場と連携して、土日や祝日などに患者を受け入れています。
新谷医師によると、スキー傷害診療は1シーズンで1800人から2000人。
患者が増加する中、ある心配も…。1つは、待ち時間が長くなるなど、通常の地元患者への負担、そして、もう1つは…。
しんたにクリニック 新谷医師
「（白馬村では）例えばホテルの清掃だけでも時給2000いくらとかっていうような形になっているので、それに見合った時給を提示しなきゃいけないんですけど、今後やっぱり1つの課題でしょうか」
観光需要の高まりによる人材不足の問題。村内の時給の水準が上がったことで、ほかの業種に流れてクリニックに人が集まらず、やむなく平日に休診日を設けたり、診療時間を短くしたりと影響が出ています。
そんな中で、3年前に開業したインターナショナルクリニックについては…
しんたにクリニック 新谷医師
「もし（白馬インターナショナルクリニックが）なかったら、それはそれはすごい患者さんの数になってたんだろうなっていうことがあって。それを一緒に分担してやってもらえるっていうことは、とてもいいことだったんじゃないかなと思います」
3年前から白馬で診療を続ける三上医師。
白馬インターナショナルクリニック 三上哲医師
「誰しもが望まないけがや病気ですから、ここで医療を受けられて良かったとか、日本に、白馬村に来てよかったって言っていただけるようなきっかけになれたらなと思っています。」
世界で輝く“HAKUBA”、その裏には“HAKUBA”を支える医師たちの姿がありました。