昨年１２月１４日投開票の静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長が、イメチェン姿で胸中を吐露した。

３０日にインスタグラムで「１月３０日金 ＞いろいろと報道が出ましてみなさまにご心配をおかけしていますが私は今日も元気に過ごしております」とつづり、「引き続きＳＮＳからの配信や後援会のホームページから直接みなさまに情報お伝えしていきますのでよろしくお願いします」と伝えた。

また動画では前髪を長めに下ろしたショートヘアで登場し「皆さま、お久しぶりでございます。田久保真紀です。報道が出ましてご心配をおかけしてるようなんですけれども、おかげさまでこのように、今日も普通に元気に生活をしております。たくさんのご心配のメールやメッセージを頂きまして、本当にありがとうございます」とコメント。

「今後なんですけれども、もう少し自分のＳＮＳからの発信をしていかなきゃいけないなと思ったのと、あとはホームページ、後援会の方から正式なお知らせというのを配信してまいりますので、引き続きそちらの方を見ていただければ」などと笑顔で語った。

田久保氏は学歴詐称疑惑を指摘され、市長職を失職。出直し選で落選。１月１８日の投稿で「冬なのに思いつきで髪切って風邪引き注意です」と髪をバッサリ切ったイメチェン姿をアップした。２９日には県警の要請に応じ、警察署に出向いて聴取を受けたことが報じられた。