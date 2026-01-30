ロックバンド「サンボマスター」の公式SNSが30日に更新され、3月1日の沖縄公演の延期を発表した。ボーカル・ギターの山口隆（49）が左手の指を骨折しており、医療機関による完治見込み時期の診断結果を踏まえての判断という。

バンドの公式SNSにおいて「日ごろよりサンボマスターを応援して頂きまして誠にありがとうございます。唄とギター山口隆の左手の指の骨折により開催見合わせを発表しておりました、サンボマスター全員優勝 VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」関西地区全員優勝決定戦2/23（月祝）＠神戸GLION ARENA KOBE公演に引き続き、沖縄地区全員優勝決定戦3/1（日）＠沖縄 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場につきましても、医療機関による完治見込み時期の診断結果を踏まえ、公演を延期することと判断いたしました」と発表した。

なお、山口の状態については「順調に回復に向かっており、3月12日(木)名古屋公演以降の開催を目指し、引き続き治療に取り組んでおります」と説明した。

また、延期になった神戸公演は8月11日、同沖縄公演は6月14日への振り替えが決定したことも伝えた。