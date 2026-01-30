アメリカのトランプ大統領は30日、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に、元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると明らかにしました。

FRBのパウエル議長が5月に任期満了を迎える中、トランプ大統領は30日朝、SNSで後任の議長に元FRB理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表しました。「私はケビンを長い間知っていて、彼が偉大なFRB議長の一人、あるいは最高の存在として記録されることに疑いはない」としています。

ウォーシュ氏は金融大手のモルガン・スタンレーで勤務した後、2002年にブッシュ政権で経済政策を担当しました。その後、2006年に史上最年少の35歳でFRB理事に就任し、2011年まで務めました。

29日にはホワイトハウスでトランプ氏と面会したと報じられ、最有力候補として名前があがっていました。

トランプ氏が利下げを強く求める中、現在のパウエル議長は中央銀行の独立性を重視し、FRBは28日、4会合ぶりの金利据え置きを決定していました。

今後、ウォーシュ氏が議長として政権の圧力をかわし、FRBの独立性を維持できるかが注目されます。