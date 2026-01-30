黒柳徹子の“長年のライバル”が『徹子の部屋』に登場！サイコロでおなじみ長寿番組の裏側明かす

1月30日（金）に放送された『徹子の部屋』に、関根勤と小堺一機の「コサキン」コンビが登場。事務所の先輩・後輩である2人が、ともに70代を超えての初登場を果たした。

小堺といえば、長年『徹子の部屋』の裏番組で司会を務めていた“かつてのライバル”。黒柳徹子から「私の裏（番組）ですよね」と直球を投げ込まれると、小堺は「ありがとうございます」と恐縮しながら、31年続いた長寿番組の裏側について語り始めた。

意外にも番組開始当初は苦難の連続だったそうで、前身番組『ライオンのいただきます』がスタートした当時を振り返り、「新聞に『消えていただきます』と書かれたんです。『まったく面白くない。汗ばかりかいていて、タモリ（『笑っていいとも！』）の後に客も迷惑だろ』みたいな…」と、当時の厳しいバッシングを回顧した。

試行錯誤していた小堺を救ったのは、大物たちの言葉だった。ある日、堺正章から「なんでアイツ一人でしゃべってるんだ？」という伝言をもらったそう。それを聞いた小堺は、師匠・萩本欽一からも同じようなことを指摘された過去を思い出した。

「『いただきます』の話が来るずっと前に、大将（萩本）が僕の顔をずっと見て、『おまえにピンの仕事は来ない』って言うんですよ。『何でですか？』って聞いたら『おまえ全部しゃべっちゃうから。相手は、はいしか言えないんだよ。おまえそういうとこあるんだよ』って」（小堺）

「僕は準備してるつもりだったんです。次の日に会う人のことを調べたり。でも自分ばっかりしゃべっていたんです」と反省した小堺は、翌日からゲストの話をきちんと聞くようにした。

すると、「まぁ面白いこと。（ゲストが）3人いてくれてるから、僕は盛り付けてお客さんに出せばいいんだ」と大きな気づきがあったことを告白。「そしたらだんだん面白いと言っていただけるようになった」と振り返り、国民的人気番組へと成長していった軌跡を語った。