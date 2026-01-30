Bドラフト指名外の選手がBワン、Bネクストクラブとの交渉解禁…インカレVの白鷗大・佐古竜誠ら95名

1月30日、前日29日に行われた「Bリーグドラフト2026」に志望届を提出していたものの指名外となった95名が、自由交渉選手リストに公示された。

今回リストインした選手とは、2026－27シーズンからの新B2「B.LEAGUE ONE（Bワン）」の25クラブ、新B3「B.LEAGUE NEXT（Bネクスト）」の4クラブが交渉可能になる。

計108名が志望届提出のうち、1巡目で6名、2巡目で2名、3巡目で3名の計11名が指名されたBドラフト2026。指名外となった選手の中には、インカレ2025で優勝を果たし、優秀選手賞に輝いた佐古竜誠、関東リーグ戦で57年ぶりの優勝を果たした早稲田大学の堀陽稀など、Bリーグの舞台でも活躍するポテンシャルを秘めた選手も数多く名を連ねた。

なお、今シーズンに特別指定選手としてベルテックス静岡へ加入している今野海輝、山本愛哉（ともに神奈川大学）、同じくバンビシャス奈良に加入した植田碧羽（大阪学院大学）はリスト入りしていない。

自由交渉選手に公示された選手は以下の通り。

◆■自由交渉選手リストに公示された95名

赤崎琢真（所属なし）



秋葉泰輝（江戸川大学）



新井翔太（青山学院大学）



飯泉陸斗（LEOVISTA KASHIWA）



石川響太郎（日本体育大学）



伊藤太陽（杏林大学）



伊藤勇ジャスティン（所属なし）



今泉太陽（日本経済大学）



上間玖龍（九州共立大学）



内山晴輝（Shizuoka GYMRATS）



江口桜平（星槎道都大学）



大出雅輝（所属なし）



小川大新（青森CYGNUS NEXT）



織田祐光（JR東日本秋田PECKERS）



オドゲレルトルガ（青山学院大学）



オヌ太郎（IKEBUKURO DROPS.EXE）



柏原壮太朗（Lake Blue）



片根大空（専修大学）



鹿貫愁雅（DIOREX TOKYO）



金友蓮（大阪産業大学）



菊地峻平（仙台大学）



菊池優輝（西武文理大学）



岸田虎之介（Pablo Laso Academy）



喜多海斗（大阪経済大学）



木村祐誠（神奈川大学）



久高将清（日本ウェルネススポーツ大学）



君座武志（東海大学）



河野圭佑（江戸川大学）



コックス敬士（Belmont Abbey College）



小林亮太（杏林大学）



小張智仁（Pratt Community College）



小張智亨（Sunrise Christian Academy）



駒田彬人（天理大学）



小山凌一（所属なし）



齊藤大翼哉（東海大学札幌）



齋藤裕太（関東学院大学）



佐伯崚介（白鷗大学）



崎濱秀真（新潟経営大学）



佐古竜誠（白鷗大学）



島粼輝（中央大学）



清水愛葉（専修大学）



下地秀一郎（日本大学）



ジャンバルボ海斗（近畿大学）



白石裕己（天理大学）



杉信イフェアニ（法政大学）



杉山英大（常葉大学）



須藤春（所属なし）



関河虎南（大東文化大学）



芹川颯太（八戸学院大学）



髙木涼（江戸川大学）



高橋裕心（専修大学）



高橋嘉翔（所属なし）



髙橋麟太朗（神戸市外国語大学）



田中翼（FUz HOKKAIDO.EXE）



田村昇大（所属なし）



塚本智裕（大東文化大学）



月岡熙（日本体育大学）



勅使河原広希（順天堂大学）



寺坂優羽（所属なし）



百目木翔馬（LEOVISTA KASHIWA）



中嶋正尭（名古屋学院大学）



仲田愛輝（所属なし）



中村謙斗（国士館大学）



中村洸輝（天理大学）



中村文哉（Bay Majesty）



西村慶太郎（所属なし）



西村月冴（EDEN.EXE）



野口竜真（駒澤大学）



早田流星（日本体育大学）



針間大知（明治大学）



樋口ジョセフファライ翔（SUNY Westchester Community College）



久岡賢太郎（中央大学）



平岡善太朗（日本大学）



廣岡大翔（大東文化大学）



福島寿希也（国士舘大学）



福田健人（筑波大学）



藤井温大（所属なし）



プライス叙珠亜（日本経済大学）



古川晟（大阪産業大学）



堀陽稀（早稲田大学）



ボンゴジロン（国士舘大学）



松浦奏斗（大阪産業大学）



三上光河（HACHINOHE DIME.EXE）



水品拓也（国士舘大学）



南口皐（大阪体育大学）



宮下晃希（Justice University）



宮下昂士（天理大学）



宮本龍世（国士館大学）



森岡裕貴（中京大学）



安河内ジャスティン（国際基督教大学）



安田幸太郎（CHIGASAKI STARS.EXE）



山下力也（大阪学院大学）



山田大智（大阪体育大学）



楊裕貴（ヤマトライジング奈良）



李俊毅（立正大学）

