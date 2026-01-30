『ユイカ』が、新曲「お姫様にはなれない」を2月9日に配信リリースする。

本楽曲は、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のエンディングテーマに書き下ろしたもの。“今は呆れ返る日ばかりだけど、そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”という気持ちを込めた、まっすぐで爽快な楽曲に仕上がっている。ジャケットは、『ユイカ』の作品を数多く手掛けているイラストレーター 佳奈が描き下ろしている。

また、本楽曲のリリースを記念して、デジタル待受カレンダー（2月ver）が配布されるPre-Add／Pre-Saveキャンペーンも行われる。

さらに、2月8日～10日、23日～24日にはTikTok LIVEを実施。新曲についてのトークや自身の楽曲の弾き語り、ファンとのコラボ配信など、バラエティ豊かな5日間となっている。本日1月30日より『ユイカ』とともにTikTok LIVEを行う参加者の募集も開始している。

・『ユイカ』 コメント

私が音楽を始める前から読んでいた作品に、今回ED曲を担当するアーティストとして携わることができてとてもうれしいです！囚われてしまっても明るく楽しそうに日々を過ごす姫様を見て、“今は呆れ返る日ばかりだけど、そんな毎日をいつか愛せる日が来ますように”という気持ちを込めた歌を書こうと決めました。アニメと合わせてぜひたくさん聴いてくださるとうれしいです！

（文＝リアルサウンド編集部）