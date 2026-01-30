ガールズグループオーディション『HAJIMARE Project』のデビューメンバーおよびグループ名が発表された。

グループ名はRE-GE（リージェ）に決定。“「HAJIMARE」の先にある、キラキラした未来をつかむ世代（GENERATION）へ。”という願いが込められており、グループロゴも「新しい扉を開いて進んでいこう」というイメージとなっている。

メンバーは、白石るり、禾本珠彩、花井心桜、高月凛々、田崎杏夏、森瀬こころ、瑞川蒼依、桧山ゆうみ、那須ほほみの9名。発表にあわせて新規撮り下ろしのアーティスト写真も公開。グループとして初めて衣装に袖を通したメンバーのフレッシュな表情と、個性の見えるヘアメイクやスタイリングが本人たちの透明感を際立たせ、清涼感あふれる写真となっている。

また、オーディションテーマソング「きっと、いまが青春。」が、明日1月31日より配信リリース。レコーディングの模様を収めた映像もYouTubeにて公開される。

さらに、RE-GEのお披露目フリーライブとして『RE-GE デビューフリーライブ～HAJIMARE GENERATION～』が、2月15日16時に東京 東急歌舞伎町タワーステージにて行われる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）