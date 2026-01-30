乃木坂46『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』で披露した「歩道橋」のライブ映像を期間限定で公開
乃木坂46が、2026年4月に開催される大型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』に出演することを記念して、昨年同イベントで披露した「歩道橋」のライブパフォーマンス映像オフィシャルYouTubeチャンネルにて期間限定で公開した。
■同フェスの未配信部分のパフォーマンスが解禁
今回公開された映像は、2025年に開催された同フェスの未配信部分のパフォーマンス。会場を熱狂させた感動のパフォーマンスを2026年4月の本公演に先駆けて振り返ることができる。
『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』では、乃木坂46は4月3日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される『CENTRAL STAGE』へ出演。現在、チケットの先行受付が実施中だ。
■リリース情報
2026.01.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「My respect」
2026.01.14 ON SALE
ALBUM『My respect』
■関連リンク
『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』OFFICIAL SITE
https://central-fest.com/
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com/