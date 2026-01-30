乃木坂46『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』で披露した「歩道橋」のライブ映像を期間限定で公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46が、2026年4月に開催される大型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』に出演することを記念して、昨年同イベントで披露した「歩道橋」のライブパフォーマンス映像オフィシャルYouTubeチャンネルにて期間限定で公開した。

■同フェスの未配信部分のパフォーマンスが解禁

今回公開された映像は、2025年に開催された同フェスの未配信部分のパフォーマンス。会場を熱狂させた感動のパフォーマンスを2026年4月の本公演に先駆けて振り返ることができる。

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』では、乃木坂46は4月3日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される『CENTRAL STAGE』へ出演。現在、チケットの先行受付が実施中だ。

■リリース情報

2026.01.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My respect」

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

■関連リンク

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』OFFICIAL SITE

https://central-fest.com/

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/