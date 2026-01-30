King & Prince ニューシングル「Waltz for Lily」全4形態のジャケット写真＆収録内容公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが3月25日にリリースする18枚目シングル「Waltz for Lily」のジャケット写真と収録内容が公開された。

■「Misbehave」「I promise」のセルフカバー音源も収録

表題曲の「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と、和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれるKing & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。

そして、初回限定盤Aのカップリングには「Misbehave」、初回限定盤Bには「I promise」のセルフカバー音源が収録される。選曲はメンバーが行った。

さらに特典映像として、初回限定盤Aには「Waltz for Lily」のMV、MVのParallel reel、そして撮影メイキング映像を収録したBlu-rayが付属。

初回限定盤BのBlu-rayには、2025年に実施されたイベント『King & Princeとうちあげ花火2025』および『7thアルバム「STARRING」プレミアナイト』の密着映像が収録される。

また、初回限定LIVE盤には特典映像として、前作シングル「What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know」で誕生したスタジオライブ企画「Quiet Session Club」の第2弾となるオリジナルライブ映像を収録。CDのカップリングには、この 「Quiet Session Club」楽曲のライブ音源が収められる。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

