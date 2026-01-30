1月30日（金）放送の『沸騰ワード10』は、RIKACOと全く同じ生活を3週間続けたら、人はどれほど変われるのかを検証する企画「RIKACO HOUSE」を放送した。



デビューから30年以上、スタイルを一切変えずに59歳を迎えたRIKACO。「私はダイエットとか意識していなくて、原石を磨いていくのは自分」と話す。「RIKACO HOUSE」で共同生活に参加するのは、STU48の森末妃奈、グラビアアイドルの田中ひなこ、YouTuberのてづくりパン やまちか。





RIKACOが掲げた今回のテーマは「Self Love」。「健康的じゃなく痩せるのは一番だめ」「自分の気持ちを育てていくことが大事」と語り、自分の中のハートを大きくしていくとはどういうことなのかを体験してほしいと伝えた。さらに、初日遅刻したやまちかに対して「人に謝ることも大事だけど、まずその状況がどうして起きちゃうかフォーカスしないと」「中途半端な気持ちでここにきてただ楽しいだけだったら多分結果は出ないと思う」と厳しい言葉も。「誰かに言われて変われるわけじゃないの。自分が何を正したいか強く思わない限り誰も助けてくれない」「本当に自分がこうなりたいんだっていうのを向き合って欲しい」と心の持ちようそのものへ喝を入れた。RIKACO生活で守るルールはシンプル。水は1日1.5L以上（心機能に問題がない場合）、そして1日3食で2000kcal（成人女性の1日に必要なエネルギー量の目安）以内。この2つさえ守れば、基本的に何を食べてもOKだという。RIKACOオリジナルの「ブッダボウル」初日の昼食には、RIKACOオリジナルの「ブッダボウル」を伝授。RIKACOが勧めたのは昼食に玄米をとること。玄米にはミネラルや食物繊維、ビタミンB群など栄養が豊富に含まれており、エネルギー代謝のサポートや便通改善のため摂取するという。「ブッダボウル」で玄米の上にのせるのは、植物性タンパク質を意識した具材。ひじきの煮物には、ひよこ豆をプラス。ひよこ豆には食物繊維、植物性タンパク質、カリウムなどが含まれ、腹持ちがよく、お肉を使わなくてもタンパク質の代わりになる。さらに、厚揚げと山芋を軽く焦げ目がつくまで焼き、ターメリックと黒胡椒を少量加える。体を温めてくれる組み合わせとのこと。仕上げにキムチ、オクラ、ミニトマトといった野菜を散らし、わずか10分で「ブッダボウル」が完成！「自分の体のことは自分が先生になるしかない」「何を食べるかで明日の自分が作られる」とRIKACO。食べ終えたあとには、森末が抱えている悩みを打ち明けた。グループの中でも体形が気になっているといい、特に悩んでいるのはぽっこり出た下っ腹と二重顎とのこと。「体形からくる、ちょっとメンタル的な弱いところがある」と話す森末に対し、RIKACOは「太ってないよ？」としながらも、それは老廃物が溜まっているからだと率直に指摘。さらに話題は、体形だけでなく生き方や仕事への向き合い方の話へ。RIKACOは、21歳の時の自身のエピソードをもとに、ただ痩せて、可愛くてスタイルがいい人になっても、それだけでは「一等賞取れない」、「痩せるとか綺麗になる前に、自分の意志がしっかりして、自分の武器は何か、しっかり探していかないと埋もれて10年後にこの業界にいない」と厳しくも核心を突く言葉を投げかけた。涙を見せた森末は、「刺さった」「本当に人間として０から立ち直らせてくれてる」と気持ちを口にした。いよいよ共同生活がスタートルーティンをひとしきり伝授され、RIKACOは「RIKACO HOUSE」を一旦離れ参加者3人だけの時間に。掃除、洗い物、食事の準備はみんなでやるのがルール。夕食は、塩、胡椒、レモン汁で下味をつけたサーモンを両面しっかりと焼き、食べやすい大きさに切ったサツマイモ、ゴボウ、キノコを蒸す。茹でたブロッコリーとひよこ豆には、米酢、塩・こしょう、オリーブオイルで味付け。こうして、タンパク質や野菜をしっかり摂る「RIKACOプレート」が完成。「めっちゃうまい」と味には驚きつつも、「野菜ってお腹いっぱいにならない」「今日一回もお腹いっぱいにならなかった」と、やまちかは少し不安そう。食後には、夕食後30分〜1時間以内の運動、半身浴、就寝前の瞑想までが一連のルーティン。食後の運動は、血糖値の上昇をふせぎインスリン分泌を抑え脂肪の蓄積を防ぐのが目的だ。翌日、7時に起床した後は白湯を飲み、体温を上げることで代謝アップを目指す。レモンを加えて、飲みやすくビタミンCを補給するのもおすすめとのこと。その後は、ウォーキングを30分。朝食には果物を取り入れ、ティーにMCTオイルを加えるルーティンも実践。MCTオイルとはココナツなどから作られる体脂肪として蓄積されにくい中鎖脂肪酸を多く含むオイルで、腸の動きが良くなり便の排出を促してくれるという。RIKACOの目がなくても気が緩まないようにRIKACOのポスターも発注し、共同生活がスタートした。1週間で変化が！水1.5L以上・1日2000kcal以内というルールを守りながら生活を継続し、1週間後に途中経過の測定してみると…3人ともにすでに変化が！森末は、体重は58kgから56.2kgへ1.8kg減少。体脂肪率も2.5ポイント減り、腹囲も2.5cmダウン。田中は、体重は59.9kgから57.6kgへ2.3kg減少。腹囲も1.1cm減っていた。やまちかも体重78.6kgから76.7kgへ1.9kg減少。しかし、RIKACOが指摘したのは別の部分。共同で使うゴミ箱が汚れていることと、ゴミ捨て当番が決まっていないこと。「清潔感がないと、自堕落な性格をつくる」と指摘し、共同生活のルール作りを求めた。3人は掃除当番を話し合い、生活の整え方そのものを見直そうと再び決意を固める。3人の生活が徐々に“RIKACO化”残り2週間。日替わりの当番制を導入し、家の掃除も始めた3人。日中仕事で外にいるときにもRIKACO生活を継続し、1人が家に残っている時には、皆に味噌汁を用意するなどの協力体制もばっちり。生活面だけでなく、運動量にも変化が生まれ、森末はウォーキング時間を30分から1時間にのばしたり、やまちかはボクシングエクササイズを取り入れたり。「日が経つごとにネガティブな発言はしなくなったし、筋トレするときも未来の綺麗な自分を想像してやると、全然苦しいと思わなかった」と森末。やまちかも「余計な悩みが削ぎ落とされていって、ここでの生活一本に集中できるようになったから、楽しくなった」とポジティブな発言が多くなった。最終日直前には気分転換と運動を兼ねてRIKACOとの外出も。自然との触れ合いも大切だと語り、3人を連れて散歩コースへ向かったRIKACO。急勾配の坂では、足の運び方をその場でレクチャー。2段ずつ登ることで負荷をかける場所が変わり、ヒップアップにつながるという。登った先でRIKACOが伝えたのは、写真を撮る理由。写真を見返すことで、自分の変化や理想との差に気づくことも大切だと伝えた。3週間の集大成！体と心に起きた変化いよいよ最終日。3週間RIKACO生活を続けた、その結果は…!?森末は、3週間で体重が4.6kg減少し、体脂肪率も1.9ポイントダウン。気にしていた下腹部はすっきりし、ウエストにはくびれが生まれた。便通も良くなり、フェイスラインもシャープに。本人も「ダンスの軽さが全然違う」と変化を実感しているよう。田中は、3週間で体重が3.3kg減少。体脂肪率は2.8ポイント下がり、腹囲は5.1cmマイナス。前に突き出していたお腹が引っ込み、脚のむくみも軽減。やまちかは、3週間で体重が4kg減少し、体脂肪率も3.0ポイントダウン。腹囲は6.6cmマイナス、内臓脂肪も97.5cmから78.8cmと大きく減少。腸内環境にも変化があり、「痩せ菌」とされる菌が増加。「腸内の環境がめっちゃ良くなった」と語った。3人合計で約12kgの減量。だが、最も大きな変化は数字だけではない。「考え方とかマインドも明るくなって、ずっと口角が上がる」と森末。やまちかも「正直今までダイエットに対してめちゃくちゃ嫌なイメージがあったんですけど、運動も苦じゃない。なぜならこれは私をよくするためのことだから。この食事も苦じゃない。なぜなら、これだけ体が変わっているから。全てに意味がのってて、これが自分の人生を自分で選んでいくっていうことなんだなってのが、わかった」とRIKACOが伝えたかったことがしっかりと伝わった様子。RIKACOは、結果とともに心の変化が生まれたことに喜びを滲ませた。「結果も出て気持ちも変わったなんて、私にとっても響いた」「嬉しい」と4人でハグ。こうして、RIKACO生活の検証は大成功に終わった。