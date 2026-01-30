¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¡¢ÁÛÄê5²¯±ß¾å²ó¤ë¡¡ºòÇ¯9·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾åÁª¼ê¸¢
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾åÁª¼ê¸¢¤Î±¿±ÄÁÈ¿¥¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾åºâÃÄ¡×¤Ï30Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢Âç²ñ¼ý»Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤Ï¡¢Åö½é¤ÎºÇ½ª·×²è¤ÇÁÛÄê¤·¤¿³Û¤ò5²¯±ß¾å²ó¤ë49²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éð»Ô·É»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡Ö¼«¼çºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇºÇ½ª·è»»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Î·ÐÈñºï¸º¤â¤¢¤ê¡¢»Ù½Ð¤ÏÅö½é·×²è¤«¤é°µ½Ì¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÉéÃ´¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñ¥ì¥¬¥·¡¼¡Ê°ä»º¡Ë¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤Ë¡¢8ÀéËü±ß¤òÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ëµò½Ð¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Ï¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤òµ¤·¤¿µÇ°ÌÃÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£