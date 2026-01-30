RIMOWA「CLASSIC」に新定番カラー「チタニウム」登場、サテン仕上げの光沢感が魅力
RIMOWAは、人気コレクション「CLASSIC」に新定番カラー「チタニウム」を追加し、全国のRIMOWAストアと公式オンラインショップで展開を開始した。温かみあるカラーリングとクラフツマンシップを継承した仕様となっている。
「CLASSIC」シリーズの定番色に新しく追加されたチタニウム
RIMOWAの人気コレクション「CLASSIC」に、新定番カラー「チタニウム」が加わった。CLASSICコレクションはレザーハンドルとクラシカルなフォルム、アルミニウムの質感を特徴とし、これまでシルバーとブラックの2色を展開していた。新色チタニウムは光の当たり方で表情が微妙に変わる温かみのあるカラーで、サテン仕上げの光沢感が全体に高級感をもたらす。
クラフツマンシップを反映した仕様は、無段階調整可能なテレスコープハンドル、マルチホイールシステム、TSA承認ロックを備え、内装には調整可能なフレックスディバイダーを配している。また、2022年7月25日以降に購入された全てのRIMOWAスーツケースと同様に、生涯保証が付帯する。
新色チタニウムは、キャビン、チェックインL、トランクの3サイズで展開中だ。
キャビン 24万2,300円
チェックインL 30万1,400円
トランク 36万4,100円
「CLASSIC」シリーズの定番色に新しく追加されたチタニウム
RIMOWAの人気コレクション「CLASSIC」に、新定番カラー「チタニウム」が加わった。CLASSICコレクションはレザーハンドルとクラシカルなフォルム、アルミニウムの質感を特徴とし、これまでシルバーとブラックの2色を展開していた。新色チタニウムは光の当たり方で表情が微妙に変わる温かみのあるカラーで、サテン仕上げの光沢感が全体に高級感をもたらす。
新色チタニウムは、キャビン、チェックインL、トランクの3サイズで展開中だ。
キャビン 24万2,300円
チェックインL 30万1,400円
トランク 36万4,100円