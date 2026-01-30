M!LK山中柔太朗、3作目カレンダー決定 ロケーション・衣装・コンセプト…トータルプロデュースで多彩な表情
【モデルプレス＝2026/01/30】M!LKの山中柔太朗が、3月17日に自身3作目となるオフィシャルカレンダー『山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3』（SDP）を発売することが決定。あわせて、表紙カット3種が解禁された。
本作は、全12ヶ月分のロケーション、衣装、コンセプトなどのすべてを本人がトータルプロデュース。全ての撮影が故郷・栃木県足利市で行われ、昔よく使用していたサッカー場など、本人にとって思い入れのある土地で“今の彼”が撮り下ろされた。
特別な場所で、着たい衣装を纏い、そして撮りたい姿を収めた本作は、今の山中にしか創ることのできない唯一無二のカレンダーとなっている。
今回解禁された通常版の表紙は、赤のトラックジャケットにスローハットを合わせ、紫のショッピングカートにすっぽりと身を収めるアンニュイなカット。＋KIRARI会員限定版（「山中柔太朗のモードな世界」）は、ピンクの世界観に包まれた山中の一瞬を捉えた、まるで海外ファッション誌を思わせるようなカットとなっている。
イベント限定版には、レトロなポロニットにショートパンツ、そしてトレンチコートを羽織って佇む、エッジの効いたハイセンスなカット。今回撮影を担当したのは、これまで数多くの写真集や雑誌カバーなどを手がけてきた写真家・中村和孝氏。山中の端正なルックスと気品ある佇まいを丁寧に切り取った。
そんな被写体としての美しさを1年を通して味わえるのはもちろん、本人のルーツや好きなファッション、ハイセンスな世界観や自己プロデュース力が随所に垣間見える、“山中柔太朗ワールド”が凝縮された1冊に。特典のオリジナルフォトカードの絵柄は3種展開。絵柄の詳細は後日公開予定。発売記念イベントも開催される予定である。（modelpress編集部）
【通常版】オリジナルフォトカード（全3種類）
販売場所：SDP＋、楽天ブックス、HMV＆BOOKS online、HMV店舗、ローソン店頭 Loppi
【＋KIRARI会員限定版】直筆サイン（期間限定）
販売場所：＋KIRARI
※「直筆サイン」受付終了後も「＋KIRARI会員限定版」（直筆サインなし）は購入可能
