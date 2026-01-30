ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」の高瀬くるみが３０日、今春に開催するツアーをもって卒業することを公式サイトで発表した。

ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ内のユニット「雨ノ森 川海」のメンバーとしても活動していた高瀬について、所属事務所は「ハロー！プロジェクト、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳでの経験や学びを糧に、個人として挑戦したいことが明確になり、その目標に向けて新たな一歩を踏み出し、自身の可能性を確かめていきたいという本人の思いを受け、一昨年ごろから話し合い、このタイミングでの卒業という結論に至りました」と報告。「卒業後も芸能活動を続けていく予定です」とした。

高瀬本人のコメントも掲載され「今年の春ツアーをもって ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ／雨ノ森 川海 及び Ｈｅｌｌｏ！Ｐｒｏｊｅｃｔを卒業します」と発表。「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ は私に個性という武器をくれました。そして、応援してくれる皆さんや関わってくれる全ての方々が、私に自信をくれました。この場所のすべてが、今の私を作ってくれました」と感謝の思いをつづった。

今後については「培った自信と共に１人の人間としても様々なことに挑戦してみたいと思うようになりました」とした上で「声のお仕事や演技のお仕事など、今まで積み重ねてきたものを中心に、様々なことに挑戦して、新たな自分の可能性を探していけたらと思っております」と説明。残りの活動についても「卒業するまでの時間を有意義に楽しみつつ、少しでもこれからの ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ の力になれるように、全力を尽くして参ります！」と誓った。