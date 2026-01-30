第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。巨人・石塚裕惺内野手（１９）の母校で、昨秋の関東大会で準Ｖだった花咲徳栄（埼玉）は６年ぶり６度目の出場を決めた。

埼玉・加須市内の同校で対応した岩井隆監督（５６）は今年のチームについて「最後まで諦めない姿勢というか、乗ってきた強さ、それは非常に強い」と分析。関東大会初戦では法政二（神奈川）に９点ビハインドから逆転勝ちした“逆境での強さ”が売りだ。

今大会からはＤＨ制が採用され、代打、代走のスペシャリスト各２、３人がベンチ入りする見込み。指揮官は「本来であれば秋を戦ったものでいくのが筋だが、ルールが変わると野球が変わる。特別な能力があるものが上がってくる」と選手選考の見通しを語った。

「今までは１２人くらいまでが勝ち試合（の起用人員）だったかなと思っていますけど、１４、１５、１６人くらいまでいく試合になる。多く使えば使うほど攻撃もバラエティーになる」と岩井監督。監督同士の巧みなタクトさばきも今大会の見所となりそうだ。