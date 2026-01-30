M!LK山中柔太朗、3作目のカレンダー発売決定 すべてをセルフプロデュース＆故郷でロケ敢行
俳優の山中柔太朗（M!LK）が、3月28日に『山中柔太朗カレンダー2026.4-2027.3』（SDP）を発売することが1月30日、発表された。
【別表紙カット】まるで貴族…！美しい立ち姿の山中柔太朗
自身3作目となる本作は、全12ヶ月分のロケーション、衣装、コンセプトなどのすべてを本人がトータルプロデュース。すべての撮影が故郷・栃木県足利市で行われ、昔よく使用していたサッカー場など、本人にとって思い入れのある土地で“今の彼”を撮り下ろした。特別な場所で、着たい衣装をまとい、そして撮りたい姿を収めた本作は、今の山中にしか創ることのできない唯一無二のカレンダーとなっている。
そして、表紙カット3種も公開された。通常版の表紙は、ピンクの世界観に包まれた山中の一瞬を捉えた、まるで海外ファッション誌を思わせるようなカット。＋KIRARI会員限定版（「山中柔太朗のモードな世界」）は、白を基調とした衣装を身にまとい、貴族を思わせる気品をたたえたたたずまいでこちらを見つめる、エッジの効いたハイセンスなカット。イベント限定版は、赤のトラックジャケットにスローハットを合わせ、紫のショッピングカートにすっぽりと身を収めるアンニュイなカットとなる。
撮影を担当したのは、これまで数多くの写真集や雑誌カバーなどを手がけてきた写真家・中村和孝氏。山中の端正なルックスと気品あるたたずまいを丁寧に切り取った。そんな被写体としての美しさを1年を通して味わえるのはもちろん、山中のルーツや好きなファッション、ハイセンスな世界観や自己プロデュース力が随所に垣間見える“山中柔太朗ワールド”が凝縮された1冊となる。
さらに、特典のオリジナルフォトカードは、持ち運びのしやすいスマホサイズで、絵柄は3種展開。絵柄の詳細は後日公開される。そして、発売記念イベントも開催する。
山中は、映画『あたしの！』、映画『BADBOYS-THE MOVIE-』、映画『君がトクベツ』、ドラマ『君がトクベツ』（MBS／TBS系）、ドラマ『できても、できなくても』（テレビ東京系）、ドラマ『悪いのはあなたです』（読売テレビ）［W主演］など、立て続けに話題作に出演。現在、Amazon Prime Video『人間標本』が全世界配信中、2月13日公開映画『純愛上等！』（W主演）、WOWOW×Lemino連続ドラマ『北方謙三水滸伝』など話題超大作への出演も控えている。俳優として大躍進を遂げ、2025年を象徴する人物として今もなおその勢いは止まることを知らない。
所属するダンスボーカルユニット・M!LKとしては、「イイじゃん」がTikTok音楽チャート1位となる5億回再生を突破し、現在ではSNSでの総再生数は25億回を超える。M!LK史上最大の再生回数を日々更新し続け、数々の音楽特番への出演を果たす。第67回輝く！日本レコード大賞「優秀作品賞」にも選出され、そしてついに長年の夢であった『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場した。
【別表紙カット】まるで貴族…！美しい立ち姿の山中柔太朗
自身3作目となる本作は、全12ヶ月分のロケーション、衣装、コンセプトなどのすべてを本人がトータルプロデュース。すべての撮影が故郷・栃木県足利市で行われ、昔よく使用していたサッカー場など、本人にとって思い入れのある土地で“今の彼”を撮り下ろした。特別な場所で、着たい衣装をまとい、そして撮りたい姿を収めた本作は、今の山中にしか創ることのできない唯一無二のカレンダーとなっている。
撮影を担当したのは、これまで数多くの写真集や雑誌カバーなどを手がけてきた写真家・中村和孝氏。山中の端正なルックスと気品あるたたずまいを丁寧に切り取った。そんな被写体としての美しさを1年を通して味わえるのはもちろん、山中のルーツや好きなファッション、ハイセンスな世界観や自己プロデュース力が随所に垣間見える“山中柔太朗ワールド”が凝縮された1冊となる。
さらに、特典のオリジナルフォトカードは、持ち運びのしやすいスマホサイズで、絵柄は3種展開。絵柄の詳細は後日公開される。そして、発売記念イベントも開催する。
山中は、映画『あたしの！』、映画『BADBOYS-THE MOVIE-』、映画『君がトクベツ』、ドラマ『君がトクベツ』（MBS／TBS系）、ドラマ『できても、できなくても』（テレビ東京系）、ドラマ『悪いのはあなたです』（読売テレビ）［W主演］など、立て続けに話題作に出演。現在、Amazon Prime Video『人間標本』が全世界配信中、2月13日公開映画『純愛上等！』（W主演）、WOWOW×Lemino連続ドラマ『北方謙三水滸伝』など話題超大作への出演も控えている。俳優として大躍進を遂げ、2025年を象徴する人物として今もなおその勢いは止まることを知らない。
所属するダンスボーカルユニット・M!LKとしては、「イイじゃん」がTikTok音楽チャート1位となる5億回再生を突破し、現在ではSNSでの総再生数は25億回を超える。M!LK史上最大の再生回数を日々更新し続け、数々の音楽特番への出演を果たす。第67回輝く！日本レコード大賞「優秀作品賞」にも選出され、そしてついに長年の夢であった『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場した。