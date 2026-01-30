10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』。箱根駅伝に挑む学生たちを演じる若手キャストが、新たに4人発表されました。

本作は、作家・池井戸潤さんの小説が原作。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、生中継を担うテレビ局『大日テレビ』の舞台裏の、2つの大きな柱で物語が描かれます。

1月27日から4日連続で、箱根駅伝に挑む学生キャスト18人が明らかに。今回は、杢代和人さん（21）、林裕太さん（25）、堀家一希さん（28）、大原由暉さん（23）の4人が発表されました。

■杢代和人さんコメント【明誠学院大学・前島友介 役】

杢代さんはダンスボーカルユニット『原因は自分にある。』のメンバーとして活動し、さらに『仮面ライダーギーツ』で仮面ライダーバッファ／吾妻道長役を務めるなど多方面で活躍。気が強く、優しすぎるキャプテン・青葉隼斗を支える明誠学院大学4年生の前島友介を演じます。

《本人コメント》

初めて池井戸潤先生の作品に出演することができ、とても嬉しいです。今までも学生役をたくさん演じてきましたが、今回は箱根駅伝の選手。役作りでも専門的な陸上競技の知識やトレーニングが必要で、俳優としてもとても良い経験をさせていただいています。練習を始めた当初は自分のことで精いっぱいでしたが、日数を重ねるうちにみんなで鼓舞し合いながら走るようになり、心の距離が縮まっていくのを体感しています。今年の箱根駅伝を見ていても「命を共にする」というような、強い絆が確実に生まれているのを実感しました。ドラマ「俺たちの箱根駅伝」も皆さまに愛される作品になるべく、真摯に撮影に取り組んでいきます。ぜひ楽しみにしていてください。

■林裕太さんコメント【山王大学・倉科弾 役】

林さんは、映画『愚か者の身分』で釜山国際映画祭の最優秀俳優賞を受賞するなど、複数の映画賞に輝く若手俳優。陽気で熱血漢な関西出身のムードメーカー、山王大学2年生の倉科弾を演じます。

《本人コメント》

もともと陸上競技の長距離をやっていて今でもランニングが趣味ですし、その経験が生きる役にめぐり合えたのはすごく嬉しいです。今回はさらに、走ることがチームのためであり撮影のためでもあり視聴者の方へ届くものでもあると考えると、やりがいがすごくあります。役作りでも、みんなと話すことで自分の演じる倉科弾のチームの中での立ち位置などを徐々につかんでいこうと思っています。池井戸潤先生の作品というプレッシャーはありますが、絶対にやりきりたいと思っています。

■堀家一希さんコメント【調布大学・佐和田晴 役】

堀家さんは、連続テレビ小説『虎に翼』や映画『東京リベンジャーズ』などに出演し注目される俳優。素朴で物静かな青森出身、調布大学4年生の佐和田晴を演じます。

《本人コメント》

出演が決まってもちろん喜びが大きかったのですが、原作の持つ重圧感とかを感じてプレッシャーもどんどん増えてきました。そんな中でみんなと顔を合わせてトレーニングをして、その成果が少しずつ見えていくにつれて、視聴者の方へ早くドラマを届けたいというワクワク感が増えて、いまはもう楽しみです！ チームのみんなが準備のために苦しいことをやっているのを知っているので、特に何か話さなくても勝手に繋がっていくものがあって。撮影もまだ長いですが、これからもチームワークはどんどん良くなっていくと思います！

■大原由暉さんコメント【西南大学・和田風太 役】

大原さんは子役出身で、日本テレビ系ドラマ『なんで私が神説教』などドラマ・舞台へと活躍の場を広げる俳優。常に前向きな姿勢でチームを盛り上げ、攻めの姿勢で突っ込む大胆な走りが持ち味の西南大学2年生の和田風太を演じます。

《本人コメント》池井戸潤先生の原作で、誰もが見ている箱根駅伝が題材の作品に出演とあって重圧はすごくありましたが、とにかく全力で挑んでいこうと思いました。最初の頃はトレーニングもそれぞれって感じでしたが、日数を重ねるごとに、門が開くというか、懐に飛び込もうという気持ちになり、いろんな人に相談できるようになりました。今年、箱根駅伝の往路スタート地点へ観戦に行きまして、集まった観客の方々が敵味方関係なく声援を送っているのを間近で見て、テレビ画面に映っているものが全てじゃないと熱いものを感じました。