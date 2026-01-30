BEYOOOOONDS・高瀬くるみ、今春ツアーでグループおよびハロー！プロジェクト卒業
ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ・BEYOOOOONDSの高瀬くるみ（26）が、今春に行われるコンサートツアーをもってBEYOOOOONDS、グループ内ユニット・雨ノ森 川海、およびハロー！プロジェクトを卒業することが、公式サイトにて発表された。
【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」
個人として挑戦したいことが明確になり、自身の可能性を確かめていきたいという思いからの卒業となる。一昨年ごろから話し合いを続け、このタイミングでの卒業という結論に至ったといい、卒業後も芸能活動は続けていく予定とのこと。今後の予定については改めて公式サイトなどで発表される予定。
高瀬は、応援してくれるファンや関わってくれたすべての人が自信をくれたと振り返り、人間としてさらなる成長を目指し、卒業という選択をすることにしたと報告。「BEYOOOOONDSは可能性がぎゅっと詰まったグループです。卒業後、ファンの1人としてBEYOOOOONDSを観ることも私の楽しみのひとつです」とグループへの想いをつづり、卒業まで全力を尽くしたいとしている。
【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」
