9人組アイドルグループ、BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）の高瀬くるみ（26）が、春ツアーをもってグループとハロー！プロジェクトから卒業することが決まり29日、所属事務所のホームページで発表した。卒業後も芸能活動は続ける。

所属するアップフロントエージェンシーは、「経験や学びを糧に、個人として挑戦したいことが明確になり、その目標に向けて新たな一歩を踏み出し、自身の可能性を確かめていきたいという本人の思いを受け、一昨年ごろから話し合い、このタイミングでの卒業という結論に至りました」と説明。また「高瀬くるみの新たなチャレンジを、皆さまにも温かく見守っていただけたらと思います。卒業後も芸能活動を続けていく予定です」とした。

高瀬は、これまでの活動への感謝を述べ「培った自信と共に1人の人間としてもさまざまなことに挑戦してみたいと思うようになりました。とはいえまだまだ未熟な私。だからこそ、人間としてさらなる成長を目指し、卒業という選択をすることにしました」。

卒業後は、声優業、女優業などに挑戦する意向。「新たな環境に身を置くことにドキドキしていますが、皆さまが愛してくれた高瀬くるみなら、きっと大丈夫だよね。今まで応援してくれてきた皆さま、支えてくれた皆さまにも恩返しができるよう、活動していきたいと思っています！」とコメントを寄せている。

高瀬は17年にハロプロ加入。グループ活動のほか、声優としても活動。栃木県出身で、「宇都宮観光プロモーションPR大使」「とちぎ未来大使」などでも親しまれた。

◆高瀬くるみコメント

私、高瀬くるみは今年の春ツアーをもってBEYOOOOONDSを卒業します。ハロー！プロジェクトは、私に成長の機会を沢山くれました。BEYOOOOONDSは私に個性という武器をくれました。そして、応援してくれる皆さんや関わってくれる全ての方々が、私に自信をくれました。この場所のすべてが、今の私を作ってくれました。培った自信と共に1人の人間としてもさまざまなことに挑戦してみたいと思うようになりました。

とはいえまだまだ未熟な私。だからこそ、人間としてさらなる成長を目指し、卒業という選択をすることにしました。

卒業後は、声のお仕事や演技のお仕事など、今まで積み重ねてきたものを中心に、さまざまなことに挑戦して、新たな自分の可能性を探していけたらと思っております。

私自身、新たな環境に身を置くことにドキドキしていますが、皆さまが愛してくれた高瀬くるみなら、きっと大丈夫だよね。今まで応援してくれてきた皆さま、支えてくれた皆さまにも恩返しができるよう、活動していきたいと思っています！

BEYOOOOONDSは可能性がぎゅっと詰まったグループです。卒業後、ファンの1人としてBEYOOOOONDSを観ることも私の楽しみのひとつです。卒業するまでの時間を有意義に楽しみつつ、少しでもこれからのBEYOOOOONDSの力になれるように、全力を尽くして参ります！ これからも応援どうぞよろしくお願いします。