テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が３０日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。

この日、一茂は「ミスタープロ野球」と呼ばれた父・長嶋茂雄さんとの思い出を述懐。

「俺、親父と寿司屋に入ったときに一番驚いたのが…。寿司屋に入って（板前が）『今日はこういうマグロが来てます』って言って。親父が来るから、お寿司屋さんも緊張してさ…。最高の本マグロを出したんだよ。で、『この部分を出します。この部分を…』って、大トロだったり、中トロだったり。『ここは漬けにします』とかって」と、職人は緊張しながらも調理前に部位のことを細かく説明してくれたという。

一茂が「そのマグロを（板前が説明しているときに）親父、そのまんま箸でマグロを刺したからね…。これは…、俺でもビックリして！『え！違うよ！』って！」と振り返ると、良純も高嶋も豪快エピソードに爆笑した。

つづけて、一茂は「（茂雄さんは）『あ、違うんだ？これ、食えねえのか？』って言ったからね。俺に。俺、まだ覚えてる…。小学校のとき」と国民的なスーパースターだった父との思い出に目を細めていた。