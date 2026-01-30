シンガー・ソングライターのサカグチアミ（24）が30日、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで、改名後初のワンマンライブ「サカグチアミ」を行った。

15年に地元大阪のライブハウスで音楽活動をスタート。17年「好−じょし−」でメジャーデビュー。日常の機微を浮き彫りにする等身大の歌詞が若い世代に刺さり、SNSを中心に絶大な支持を得た。また、なじみやすいメロディーと透き通った歌声も幅広い共感を呼んでいる。昨年、活動10周年を機に「坂口有望」から改名し、新たな1歩を踏み出している。

同ライブで、次作EPの制作と全国ツアーの開催をサプライズ発表した。

今春リリース予定の次作は、自身初となる「全曲ラブソング縛り」。春の訪れとともにリリースされる同作で、サカグチアミの音楽性が「ラブソング」というテーマを通してどんな新境地を見せるのかに期待が寄せられる。

この日発表された全国ツアーのタイトルは「Mitsuke I tour」（みつけあいツアー）。14日にリリースされた楽曲「名前」の「あぁ見つけたい どうしようもない夜を過ごす同じひと」という歌詞の一節から名付けた。そこには、ツアーを通して、各地のファンと互いに“見つけ合い”たいという願いが込められている。また、春のラブソングEPにちなみ、「I（愛）」を見つけるという意図も含んでいる。

＜サカグチアミ「Mitsuke I tour」＞

◆5月16日 愛知・名古屋CLUB UPSET

◆5月17日 大阪・梅田シャングリラ

◆5月29日 宮城・仙台LIVE HOUSE enn 2nd

◆5月31日 北海道札幌PLANT

◆6月13日 広島・広島CAVE−BE

◆6月14日 福岡・福岡INSA

◆6月27日 香川・高松DIME

◆6月28日 兵庫・神戸VARIT.

◆7月4日 東京・SHIBUYA WWW X